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全聯最強不是銅鑼燒！婆媽公認「隱藏王牌」是它　內行已回購10次

▲全聯福利中心在台灣拓點非常多，加上營業時間長，販售的商品從生鮮雜貨到日常用品都有，成為不少上班族以及婆媽的首選之地。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心在台灣拓點非常多，加上營業時間長，販售的商品從生鮮雜貨到日常用品都有，成為不少上班族以及婆媽的首選之地。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在台灣拓點非常多，加上營業時間長，販售的商品從生鮮雜貨到日常用品都有，成為不少上班族以及婆媽的首選之地。然而，全聯開業至今，店內或多或少都有明星商品，像是「老鷹紅豆銅鑼燒」以及近年推出的「60元幸福餐盒」等等，銷量都非常好。不過就有網友討論「大家知道全聯美味堂的食物嗎？真的品質很好又好吃」貼文引發廣大迴響。

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有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「大家平常去全聯有買過一款美味堂品牌的食物嗎？最近無意間發現一款烤地瓜一袋89元有好幾個，地瓜又甜又好吃，好奇去看品牌才知道原來是全聯自有品牌美味堂，後來又嘗試了油雞腿，也是全聯自有品牌的，也非常好吃，還能自己做成鹹水雞，真的不錯」。

▲內行公認全聯「隱藏王牌」就是自有品牌美味堂的商品，像是好吃的油雞腿還有人買來做成鹹水雞。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲內行公認全聯「隱藏王牌」就是自有品牌美味堂的商品，像是好吃的油雞腿還有人買來做成鹹水雞。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「很內行哦！60元便當也是美味堂做的喔！品質都很好又好吃」、「這款地瓜我已經回購10次以上，以前是盒裝的，現在是袋裝，超甜又好吃」、「全聯我最愛買美味堂的商品，品質穩定又好吃，油雞腿我家人超愛」、「油雞腿回購N次了！也是後來才知道是全聯自有品牌出的」、「美味堂地瓜太推了，健身族、小資族都很適合當早餐搭配無糖豆漿」。

全聯自有品牌「美味堂」成立第7年！60元便當也是同品牌

事實上，這個「美味堂」就是全聯在2017年推出調理熟食的「自有品牌」，就像是各通路的自有品牌一樣，全聯考量到民眾對於方便料理的需求，因此推出這種「即食類」或者是「簡單加熱」就可以吃的商品，也讓許多租屋族在家就能輕鬆吃到家常菜。

值得一提的是，全聯去年跟農業部推出的60元幸福餐盒以及常駐的89元雞腿便當，也是由「美味堂」親自操刀製作，美味又便宜，一舉成為全聯店內的明星商品，今年便當販售也將擴大到全台600家全聯門市，中南部的民眾可以期待一下囉！

▲全聯60元便當開箱！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯60元幸福餐盒也是由自有品牌「美味堂」親自操刀製作，高CP值又美味，一年內成為店內明星商品。（圖/記者張嘉哲攝）
「美味堂」選擇超多！即食類「夯烤地瓜」、「油雞腿」最多人愛

而說到美味堂的商品什麼最受歡迎，就是拆開就可以馬上吃的「夯烤地瓜」以及「油雞腿」最多人喜歡，不少吃過的人都紛紛表示「油雞腿真的好方便，買回家切片就是一道菜了，省去好多媽媽煮飯時間」、「油雞腿可以拿來做鹹水雞喔！肉非常大塊而且很嫩」、「愛吃烤地瓜的人真的吃美味堂的啦！非常的便宜好吃」、「地瓜讚到不行，份量超足一袋89元CP值很高」。

而《NOWnews》記者也是美味堂「夯烤地瓜」的愛好者，一袋售價89元，裡面大概有7至8條地瓜不等，記者也已經回購10次以上。因為屬於冷藏地瓜系列，吃起來冰冰涼涼，且地瓜非常甜，連皮一起吃也不會太乾，個人覺得口感及品質都略勝超商一籌，非常適合健身族、健康飲食的民眾買來當早餐。下回到全聯如果有看到美味堂的商品，也許可以買來嚐鮮看看哦！

▲全聯自有品牌美味堂出產的烤地瓜人氣超高，一袋89元裡面大約有7至8條地瓜，冰涼口感又甜又好吃，是不少內行人到全聯必買商品。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯自有品牌美味堂出產的烤地瓜人氣超高，一袋89元裡面大約有7至8條地瓜，冰涼口感又甜又好吃，是不少內行人到全聯必買商品。（圖/記者張嘉哲攝）

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