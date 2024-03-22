大雅塔連溝土堤護岸崩塌　水利署：優先應急工程辦理

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大雅區員林里里長張本侒說，「大水一來，都會擔心農地不見！」，塔連溝還有二、三處現況護岸為土堤，農民每逢大雨，都要擔心耕作的農地會因一旁塔蓮溝土堤繼續崩塌，造成農地流失並沖毀他們耕種許久的農作物，向立委楊瓊瓔服務處陳情，楊立委馬上安排會勘並提出解決辦法，目前也已經完工，以後下大雨農民就不用擔心了，但中下游尚有二處，需要楊委員再協助。
雅楓里長張東開表示，靠近民生路楓橋段為土堤式堤防，長期遭大水沖刷，導致部分堤防剝落損毀，加上土堤高埕與對面混泥土護岸高埕相差2公尺多，堤防高程恐有不足，遇上豪雨水位上升，土堤往往容易崩塌，造成竹林掉落溝底阻塞過路箱涵，影響下又村莊淹水，嚴重威脅里民眾的安全，大雨來時，很緊張相當苦惱，擔心水位提高，恐使整個護岸都被帶走，盼護岸工程能夠盡速完工保障民眾生命財產安全。
水利局專門委員廖健堯說，從塔蓮溝現場看到東岸大概以自然土堤為護岸，但土堤經不起長年大雨沖刷崩落，不利農作，每逢大雨確實溝水都會淹過土堤，沖毀周邊耕田，且堤岸高度不足，下雨後土壤流失日益嚴重易生雜草影響排水通暢，將立即辦理測設爭取中央水利署應急工程補助，概估工程經費約3000萬元，新建約4公尺高半重力式擋土牆護岸，排水路長度左右兩岸合計約400公尺，預計明年3月底前完成發包，9月底前完工。
水利署副總工程司陳春宏及第三河川分署長張稚煇皆表示，塔蓮溝中下游左、右護岸改善長度約400公尺，完工後對農民生命財產及排水改善更有保障，請市府水利局盡速著手規畫，提報水利署應急工程經費補助，水利署在經費上會全力支持，改善應急工程將於年底前核定，明年3月一定要完成發包，完工後將可有效減輕洪災損失。
楊瓊瓔說，大雅員林里、雅楓里塔蓮溝中下游區段將施設長400公尺，深4公尺的半重力式擋土牆護岸，徹底防阻溪洪持續淘刷，雖然經費要3000萬元，但攸關農民生命財產安全，中央及地方一定籌措經費，加速改善，讓兩岸農田不再受沖刷流失之險，並且大大增加河道安全，最重要是能避免土坡持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，一定要讓農民安心務農，身家安全都有保障。