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IU寵弟無極限！掏「黑卡」霸氣結清精品　卡片遭起底：存款要破億

▲IU展開世界巡迴演唱會，也分享和弟弟的日常，直接掏出「黑卡」幫對方買精品禮物，卡片意外掀起討論。（圖／IU IG）
▲IU展開世界巡迴演唱會，也分享和弟弟的日常，直接掏出「黑卡」幫對方買精品禮物，卡片意外掀起討論。（圖／IU IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓人氣女歌手IU（李知恩）近來忙著巡演，也不忘更新自己的YouTube頻道，意外曝光弟弟的日常。她在影片中透露要補送弟弟生日禮物，兩人在一起挑選之後，她也霸氣掏出黑卡付錢，這張卡卻意外引發關注，不少網友都認出這張卡其實大有來頭，要有一定的薪資水平才能申辦。

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▲IU近期除了發行個人第6張迷你專輯，更宣布將展開世界巡迴演唱會。（圖／IU IG）
▲IU展開世界巡迴演唱會，也不忘分享自己的日常。（圖／IU IG）
IU近來在YouTube頻道上傳一段影片，透露由於弟弟11月生日時，她沒有買禮物給對方，因此趁現在出國工作兼旅遊，讓弟弟到精品店去挑禮物，最後結帳時她直接掏出黑卡，弟弟還一臉驚訝：「妳一次付清嗎？」IU則是困惑回答：「對呀」，可愛互動讓網友笑翻。

▲IU霸氣掏卡幫弟弟結帳。（圖／翻攝自IU YouTube）
▲IU霸氣掏卡幫弟弟結帳。（圖／翻攝自IU YouTube）
有網友忍不住留言笑虧IU弟弟，「你姊姊可是IU」，還有人發現IU掏出的黑色卡片大有來頭，是南韓友利銀行所發行的「TWO CHAIRS」，是針對坐擁高額資產的VVIP顧客所發行的卡片，會員費就要韓幣250萬（約台幣6萬），存款更至少要韓幣50億（約台幣1.1億），顯見IU的驚人財力。

▲IU有南韓「國民妹妹」封號。（圖／翻攝自IU臉書）
▲IU的財力相當驚人。（圖／翻攝自IU臉書）
網友指出，有了這張「TWO CHAIRS」，可以使用國內外任何一個機場貴賓休息室，且一張卡就能帶3人入場，甚至還能在南韓高級飯店、機場免費代客泊車，不時會提供百貨公司、飯店外帶的商品券等，優惠福利給好給滿。

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▲IU掏出的黑色卡片大有來頭，是南韓友利銀行所發行的「TWO CHAIRS」。（圖／翻攝自友利銀行官網）
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