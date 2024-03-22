《龍族教義2》PC版Steam大爆負評 玩家酸：卡普空這麼卡，就很玄
遊戲大廠卡普空（Capcom）今（22）正式推出《龍族教義 2》（Dragon's Dogma 2），不過在 STEAM 上線後，大量玩家都遇上了效能問題，導致遊戲超卡，海量負評湧入Steam洗版，抨擊「墜鳥就當機」、「卡普空也不清楚為什麼會這麼卡，就很玄」。卡普空回應，PC 版效能問題疑為遊戲中 NPC 占用 CPU資源過多。
記者徐銘穗/綜合報導
《龍族教義2》號稱採用比前作大 4 倍的開放世界玩法，今於 PC Steam、PS5、Xbox Series X/S 平台上市。雖然上市前就有不媒體提出「硬體設備最佳化不足」，但整體評價不俗，在綜合媒體評價網站 Metacritic 上，PC版或90分最高，更有媒體稱是「《艾爾登法環》後最棒的 RPG」。
但沒想到遊戲今發行，PC玩家卻發現「硬體最佳化」問題相當慘烈，海量負評湧進Steam，導致顯示「太多負評」紅字。有玩家批評說，「我知道製作一個遊戲是不容易的，但如果我不先退個款，那就換我的人生不容易了，抱歉了卡普空....」。
有玩家提醒，光記憶體就吃12GB了，「只有16GB記憶體的人，可以直接退費了」，甚至還建議說，「如果還是真的想玩，就把NPC屠殺光，拯救自己的電腦吧」，強調雖然游整體來說很好玩，但只要一進入NPC多的區域，FPS 30都絕對保不了。
《遊戲基地》報導，卡普空回應遊戲評論網IGN詢問《龍族教義 2》PC 版效能問題，疑為遊戲中 NPC 佔用 CPU資源過多，消息曝光後引發玩家討論，Reddit 發起以「由社群共同製作的無關緊要的非玩家角色（NPC）清單，你可以殺死他們來提升幀率」的討論串急速竄升，並引發許多有趣的迷因創作。