特企／魚油是海洋兇手？做對「這件事」 保健康也保地球！

魚油主要來自深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚和鱈魚等，為獲得品質更好的深海魚，遠洋捕撈成為製造商必須為之的手段，但過去漁業並沒有一個完整的規範，造成部分錯誤的捕撈方式，讓遠洋漁業被指責為對海洋生態系統造成破壞的主要原因之一。全球暖化意識高漲，經過多年的永續意識推廣，推動EPA、DHA的組織GOED成立永續委員會、聯合國全球海洋產品永續供應鏈計畫、並於去年通過全球海洋公約等，在產地、標章、製造認證等把關，也消費者在認明符合永續規範的產品，能更有規範可循。
去年因為推出獲得4項永續環境認證的魚油，在論壇上大受討論的男性保健品牌九五之丹便指出，重視永續已經不只是大企業的專利，以魚油而言，保健食品除了成分透明，還需要注意原料製造廠商是否有符合國際永續規範，品質間接反應在每年的SGS認證重金屬等檢測上。選擇來自有簽署全球海洋公約的國家，如挪威和德國，僅是挑選原料時的第一步。現今，多家機構為確保產品從原料到成品的製程都能符合永續概念，陸續推出認證標章，也可以作為挑選永續產品的標準。如世界永續組織認證的「海洋之友」標章，以標準認證，為消費者篩選可信賴且具永續管理的供應商；聯合國GMC推出的IFFO_RS；以及消費者熟悉的 IFOS 五星認證等，都是值得信賴的標章。
此外，認清標章以外，身為消費者還可以更聰明！九五之丹提醒，在購買保健品時，除了注意包裝或是官網上標章，最重要的是，追溯產品原料商是否為「聯合國全球契約」、「GOED組織」等成員，並且產品是否有原料商的原廠授權logo，層層檢視，不僅為地球暖化盡一份力，更是確保原料取得和製程皆來自，吃起來更健康、挑選更有保障。
通過選擇來源可靠、符合永續標準的魚油品牌，讓保護海洋生態系統，維護漁業資源，並減緩氣候變化的影響就從挑對日常保健開始，為全球的水資源和海洋生態盡一份力，保健身體也保護地球！
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