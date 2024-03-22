王陽明車庫被亂停！「真實內幕」曝光 難過強調從未惡意傷害人
藝人王陽明日前在社群媒體上開直播分享，提到一名陌生男子把機車停在他的公司車庫，一停就停了數天，且公司上下沒有人知道這位陌生男子身分，因此喊話希望對方把車移走，「以後不要再這樣做了」。今（22）日王陽明出席紀錄片《沈睡的水下巨人》記者會，受訪時談到此事，他強調會公佈這件事，只是單純的想保護身邊的人，沒有想要惡意傷害任何人。
記者吳雨婕／台北報導
王陽明提到該案的後續狀況，由於一度傳出這名男子與王陽明公司的人認識，王陽明聽聞後強調：「其實都不認識，我覺得這件事情，後續會去討論一下，因為透過警察還有對方家人知道一些訊息，這部分不方便透露，只能先把機車移到外面。」他表示，其實一開始發文的初衷只是認為安全有顧慮，所以才發文分享，沒有要惡意傷害任何人，「我想保護團隊、員工、我自己跟家人。」
王陽明透露這件案子還在了解狀況中，因為有點敏感，「我有一點同情對方，所以我希望用最好的方式去面對。」媒體追問他是否有可能提告，他趕緊否認，澄清一開始就沒有要走到提告，至於是否跟對方的健康、精神狀況有關係？王陽明委婉表示不願多說，也許是怕太過嚴肅，他開玩笑的說，未來車庫會放一個招牌，「以後進來幫你改EMC，但錢還是要付！我們提供改裝品，好啦，我會送一些衣服。」讓現場記者打趣王陽明：「那根本賺到欸！」
王陽明近日透露公司的車庫遭一名陌生男子停進機車霸佔，報警處理後，警察聯繫車主移車，對方均沒有接電話，只能聯繫車主家人，直到18日的下午4點終於移車，不過移車的人依舊不是車主，而是警方派人前往現場，由王陽明公司的3名工作人員戴上手套移動機車，把機車移往車庫對面馬路上的機車停車格。
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