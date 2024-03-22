特企／石碇伏虎宮五虎將　求發財求好運保平安

石碇伏虎宮座落在新北市石碇區，光是香爐就非常特別，除了主神用的香爐之外，其餘的香爐全部都做成兩隻老虎攀爬在兩側的樣子，跟一般的宮廟做成兩隻狻猊或龍有所區，由於虎爺與財運有關，許多人都會來到求財，尤其是業務相關工作更是非得來到全臺第一大虎爺宮廟「石碇伏虎宮」。
伏虎宮宮主表示，伏虎宮的虎爺公原本是迦納地藏庵的虎爺將軍，大約在民國80年間，虎爺宮透過降駕在乩身表達自主創業的想法，但當時廟中有些委員不同意，在虎爺將軍透過乩身連擲三十六個聖筊，顯現出神威，才有了今日的石碇伏虎宮。虎爺公領有九龍玉旨，奉玉皇上帝旨意建廟濟世。
宮主指出，虎爺公的部將是五虎將軍，掌管五營，代表五方五行，分別是「中央招財虎」黃色屬土，為五虎將軍的總管，主掌正財運與偏財運；「東方安樂虎」青色屬木，保佑健康與延年益壽；「南方人氣虎」紅色屬火，在求子、求姻緣等領域特別擅長；「西方吉祥虎」白色屬金，在轉運上特別有成效；「北方行運虎」黑色屬水，擅長庇佑運氣不夠飽的信眾，在鎮運、補運之上特別專精。
近年來，有許多從事業務工作、經商、求好運的人前來參拜虎爺。宮主表示，天官武財神趙公明是最常受人祭拜的神明，大多求財運絕對非財神爺，由於座下黑虎爺有從外咬錢回來的能力，跟業務很類似，所以從事經營人際關係的工作，也會祭祀虎爺祈求財運。
不過，什麼樣的工作要拜什麼樣的財神？宮主說，求財之前，先確定自己的求財類型與職業，才能找到最適合自己的財神。若是想求「正財」也就是從工作、業務、升官等表現所得到的收入，屬於智慧與勞動所得，讓財神保佑你找到好工作、選到好產業、遇到好客戶，文、武財神，關聖帝君等，都屬於正財神，也就是最適合的神選。
宮主表示，石碇虎爺宮廟信徒中有不少都是年輕人，除了五色小虎之外，最有意思的還是公司行號請回去供養的開光虎爺，黃色虎爺招財，黑色虎爺則為正運，廟方表示，年輕人都會選擇帶翅膀的「飛天虎爺」，讓業績一飛沖天，速度更快，不過需搏杯三次經虎爺公同意才能帶走。
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