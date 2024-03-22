快訊／拍板了！4月電價均漲11%　整體平均電價「一度3.4518元」

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經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但變化仍大且相較俄烏戰爭前仍屬高檔，在前陣子國際燃料價格大幅上漲之時，各國均已大幅調升電價並推升物價，而台電公司為平穩物價扮演「消波塊」角色，電價漲幅和緩，讓我國的民生物價能夠得到很好的控制。但也因為台電公司先吸收燃料價格的漲勢，使111、112年每賣1度電就分別虧損1.2元、0.9元，112年累積虧損已達到3,826億元，財務狀況十分嚴峻，為使台電公司不再繼續虧損，在政府規劃財政補助台電下，電價仍須適度調整，使台電公司持續開發建設及穩定供電。
台電公司也說明，近兩年綠能採購占成本分別為6％及9％，不到一成的比例，同時若以2015年核電占比16％的能源結構，並帶入目前能源價格試算，發電成本仍會接近每度將近4元，與目前的成本相當接近。也可見近年因戰爭後國際燃料成本暴漲才是台電虧損主因，而非外界所稱的能源政策或綠能採購因素。
經濟部表示，本次審議經過充分討論，也接受委員提案建議對台電提案進行微調，秉持「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」原則，且在政府補助1,000億元前提下，決議平均電價調漲約11%，調整後之整體平均電價為3.4518元/度，將於4月1日開始實施。並且，在各類用戶調整方案有細緻的考量，在前述原則下，對於民生用戶採較低調幅，但級距愈高調幅愈高；產業用電調幅較高，但會依經營狀況及用電量分群調整。
民生用電部分，民生基本用電(330度以下)自93年起歷經 3 次調降，鮮少調漲，導致現行單價比 20 年前還低，以住宅120度以下用電為例，93年每度2.10元，而現行每度僅1.63元，已下跌至成本的 4~5 成，偏離成本甚遠，除不利節能外，用戶設法以分戶方式規避高段電價。因此，為反映成本及節約用電，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331~700度、小商店701~1,500度電價調幅5%，住宅701~1,000度、小商店1,501~3,000度調漲7%，住宅用電1,001度以上、小商店3,001度以上調漲10%。雖然高級距調幅為10%，但只有超出的那1度才會用調幅10%的費率計算，若節約用電則可不受高級距電價調整的影響。
經濟部評估，此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者(占93%，1,250萬戶)，調漲3~5%後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋；對小商店而言，每月用電1,500度以下者(占84%，76萬戶)，調漲3~5%後1天電費增加不到5元，以牛肉麵店為例，低於1顆滷蛋的價格15元，再以小吃或咖啡餐飲業為例，每月用電量3,000至5,000度，調價後平均1天電費增加約35至70元，因此，本次電價調整對物價影響有限。另外，對於高用電量民生用戶，亦可評估選用時間電價，有助減輕電費負擔。
產業用電部分，考量不同產業經營狀況，112下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%，以減緩對用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢。另外，針對產業用電大用戶，以及網路資料中心(Internet Data Center, IDC)高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量0.5億度以上之網路資料中心，依用電量規模調漲15%~25%，以有效引導節約用電。農漁、學校(幼兒園到大專院校)、社福團體本次維持電價凍漲，而本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。
最後，經濟部說明，本次電價附帶決議有三項，第一、本次電價調整幅度與政府補助額度相關，必要時得於本年度第2次電價審議會前召開臨時會檢視台電財務狀況；第二、請台電公司檢視用戶分戶規定之合理性；第三、有關農漁、學校及社福團體電價凍漲，明年起建請各主管機關編列預算支應。
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