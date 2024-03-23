內幕／不選黨主席？盧秀燕2028選總統埋隱憂　力拚這勝選方程式

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掌握黨機器的黨主席朱立倫將於2025年10月屆滿，預計明年5月就會進行改選，黨內已有不少聲音力拱盧秀燕參選，惟據了解，盧目前傾向不選黨主席，而朱立倫則有望繼續連任。
親盧人士分析，盧秀燕長期以來都跟黨務保持距離，專心市政，對黨務興致缺缺，況且若明年5月去選黨主席，屆時市政、選務兩頭燒，會讓台中市民心中形象大打折扣，反而不利她競逐2028總統大位，如果是持續保持威望，就能有把握2028獲得提名。
該人士續指，黨主席扛著兩大任務，整頓黨務、募款，「黨務機器很大，光是這些就會拖的她很多時間」，還要與黨內人士磨合，倒不如交給熟悉的朱立倫，屆時朱負責擺平黨內事務，盧專心打選戰，聯手迎戰總統大選，一定是現階段對國民黨最好的選擇。
不過，過去國民黨多半是由黨主席角逐總統大選，攸關掌握總統提名權、提名時程以及黨機器輔選力道，正因如此，外界力拱盧秀燕參選黨主席，就是為了避免黨主席與總統候選人不同調的狀況。
黨內人士指出，盧不選黨主席，確實存在風險，屆時盧秀燕、朱立倫兩人契合程度將成為關鍵，由於盧秀燕一直以來都走「中間路線」，如果發生盧和黨務系統理念不合時，就會出現問題，雖目前看來，盧秀燕和朱立倫兩人關係交好，但仍要提防不同調情況發生。
在擺平黨內問題後，盧秀燕該如何在擔任台中市長期間，把握機會佈局2028也成為焦點，近期也傳出，盧秀燕將於今年訪美，在小內閣方面，盧早就下足功夫，親盧人士直指，現任副市長吳國榮不只擁有英國里茲大學外交專班學歷，更擔任過外交官，而另一位前副市長令狐榮達也曾任外交部政務次長，再加上前市長胡志強也曾任外交部長，「AIT也常拜訪台中，盧秀燕外交實力根本不成問題」。
不過，黨內人士也建議，要從台中反攻中央也是有相當難度，盧秀燕反而可以趁2026年卸任後，到台灣各地深耕，聆聽各地意見拓展全國知名度，「不是只是動員造勢，一定要扎根！」且國民黨重返國會第一大黨，或許也可借重區域立委地方實力，帶領盧合縱連橫，奪回執政權。