名家論壇》黎榮章／施政被K滿頭包？大數據分析部會首長聲量排行

我是廣告 請繼續往下閱讀
【第十名】許銘春總聲量4389則居第十名，好感度0.13。許銘春近來因勞動部研議引入印度勞工議題，她在專訪中舉「膚色相近」為原因，挨轟失言，連外交部都罕見為此致歉，這等引發國際關注的嚴重失言，讓許銘春的討論度一時提高、好感度也滑落。
【第九名】邱太三總聲量8452則，好感度0.29。近來接連幾個兩岸相關的議題都成為關注焦點，包括金廈海域的數起漁船事故、中國海警登我觀光船隻檢查、國民黨立委提修法縮短陸配入籍年限等，還有中國變更M503航線、中國兩會談及台灣等，陸委會都是事主，邱太三也接連在立法院被立委質詢，相關答覆經由媒體曝光，提高了邱太三的網路討論度。
【第八名】陳耀祥總聲量11362則，好感度0.22。NCC近年是在野黨監督重點，包含中天撤照、三立入主中嘉等更被指為「三大弊案」，也成為去年選戰屢被點名的爭議話題。身為單位首長，陳耀祥自然屢成焦點，雖然他已提前表明自己任滿後將不再續任，在野立委並未停止向其究責。
【第七名】邱國正總聲量19680則，好感度0.24。兩岸議題備受討論時，國防部也難免受到關注，邱國正在回應立委詢問有關中國海警登檢我船一事時表示，為了避免戰爭，國防部不會主動介入此事，主要交海巡處理。邱國正不只直白地提到「戰爭」，在兩岸因金廈陸漁船翻覆一事緊張氣氛升高時，邱更坦言兩岸情勢嚴峻，他每天提心吊膽、睡不好，而國防部長這番「睡不好」直率發言，引發軒然大波。
【第六名】薛瑞元總聲量22602則，好感度0.16。2024年初中國進口辣椒粉遭驗出違法添加物蘇丹紅，該批原料流入不同廠商，影響範圍不斷擴大，撼動國人對食安信心；年前又有台中市驗出台糖梅花豬含瘦肉精一事，後來雖推測實驗室汙染可能性大，但接連而來的食安事件，讓衛福部一時成為國人責難對象，薛瑞元也被藍委點名應負起政治責任下台。此外，震驚全國的出養男童遭虐死案，也讓衛福部被指責推諉卸責給地方政府。
【第五名】王國材總聲量25261筆，好感度0.13。違規停車記點議題從選舉期間開始備受討論，吵到選後都還沒吵出結果，道安團體跟駕駛人立場兩極，但都共同對新制不滿，交通部成為爐主；國旅業者則關心中國旅客的「禁團令」何時開放，又讓交通部再炎上一波。
【第四名】王美花總聲量40180筆，好感度0.15。4月幾乎可確定會調漲的電價，讓民眾憂心衝擊物價、影響通膨，王美花每到立院，都會被問到電價調漲、台電盈虧等問題。而台電年年鉅額虧損，政府的能源政策是否正確、是否應該撥補，也成為執政團隊內部辯論議題。此外，前述提到的台糖梅花豬遭驗出瘦肉精，因為台糖是經濟部所屬事業機構，在事件釐清前，王美花也遭捲入爭議。
【第三名】林右昌總聲量47014筆，好感度0.19。數位身分證計畫喊卡，廠商向政府求償，調解後須賠償約2.8億元，內政部身為戶政主管機關，遭立委痛批「錯誤政策卻要全民買單」；此外，基隆市政府近來為了東岸商場招標問題與廠商互槓，身為前基隆市長的林右昌，也與現任基隆市長謝國樑為此事隔空互批，甚至歪樓扯到「謝國樑是否吸毒」。
【第二名】唐鳳總聲量53104筆，好感度0.26。數位部身為最新成立的部會之一，業務劃分範圍與NCC、內政部牽扯不清，選後民進黨內為了國會席次挫敗抓戰犯，許多聲音都指向數位部無所作為、推諉卸責，唐鳳更被質疑缺乏領導能力。而民眾對假訊息、詐騙猖獗不滿，數位部也被認為要負起主要責任。國民黨立委徐巧芯更乘勢批數位部花大筆預算租辦公室、天天有人出國出差，業務表現卻不如預期，都讓唐鳳討論度一再被推高。
【第一名】管碧玲總聲量83160筆，好感度0.18。金廈水域漁船翻覆造成中國漁民兩死，牽動兩岸緊張關係，連帶被影響的陸委會邱太三聲量都衝到第9，更不用說第一線負責的單位海委會討論度有多高。管碧玲為此到立院備詢，又因為委員會報告「改名」爭議，引發朝野緊張，還扯出管碧玲傳訊國民黨召委高金素梅，提到「海巡原住民同仁升遷」等事，節外生枝，讓管碧玲1個多月來的聲量衝到83萬筆，是第10名的許銘春的18倍多。
蔡政府任期倒數計時，看守內閣力求安全下庄，但新上任的國會卻恰恰相反，要積極求表現，因此執政團隊有任何議題處置不當，都可能被嚴格監督、強力質詢。即將展開第9年執政的民進黨，在520後恐怕沒有任何蜜月期，各部會都要上緊螺栓，否則施政滿意度恐怕很快就要拉警報。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com