蘋果上海旗艦店開幕排長隊　婦人怒斥崇洋媚外：我們有華為！

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面對婦人的指責，有的排隊者開始反駁，認為要選擇哪個品牌的產品，完全是基於個人喜好和需求，與崇洋媚外無關，若是真的對國家有害，怎麼可能獲准在上海開這麼大的店、蘋果CEO還獲邀去北京開會；還有人提到蘋果每年為中國創造的就業機會，連帶也為中國的經濟發展做出了貢獻。然而，婦人並不吃這套，怒斥：「不需要！我們有華為」。
從影片可以看出，婦人堅信只有支持自己的國家品牌，才能真正實現國家的繁榮和發展，指控就是因為有人盲目追求外國品牌，才使得國外的店鋪，能夠在中國如此熱門，最後還激動的說：「我們有自己的華為，你們就是敗類，喝著鮮血的先烈的血，大口大口的喝著，做著敗類的事情。」最後保安來了，現場民眾聲稱婦人是來鬧事，製造對立，她便離開了現場。
影片在微博等中國平台上也引起討論，不少人留言打下：「雖然我一直用的是華為手機，但是別人喜歡什麼手機是別人的自由，別扯那些沒用的」、「支持國貨，但不意味必須排斥其他外國產品，競爭能促進國貨的進步」、「華為是我們國家的驕傲，應該支持，但華為的有些粉絲真的太極端了，只要不用華為、不和華為合作，都被扣上賣國的帽子」。也有人質疑婦人特意前去鬧場的真實目的：「低級紅、高級黑，不知道誰僱的。」