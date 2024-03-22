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蘋果上海旗艦店開幕排長隊　婦人怒斥崇洋媚外：我們有華為！

▲蘋果位於上海靜安區的新旗艦店21日開幕，當天傳出有婦人辱罵現場排隊者崇洋媚外。（圖／擷取自X影片）
▲蘋果位於上海靜安區的新旗艦店21日開幕，當天傳出有婦人辱罵現場排隊者崇洋媚外。（圖／擷取自X影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

蘋果（Apple Inc）新旗艦店「Apple靜安」，21日在上海靜安區開幕，執行長庫克（Tim Cook）親自到場主持開幕儀式，替新門市推開門象徵開業，並與第一位進店顧客合影，希望藉著施展「魅力攻勢」，拯救iPhone在中國逐漸疲軟的銷量，也確實有點成績，聚集大批果粉等著進店嚐鮮，店前排起長隊。不過卻傳出有婦人當街辱罵排隊人潮「崇洋媚外」。

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綜合中港媒報導，Apple靜安店是蘋果在大中華地區、甚至整個亞洲最大的零售店，總投資超過8340萬元人民幣，等級僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店，開幕當天清晨7點就已有不少人排隊，到近午時分更是人頭湧動。然而，當天現場卻有1名婦人火氣很大，怒斥排隊人群，認為他們過於偏愛外國品牌，忽視了自己的國家品牌華為，聲稱作為中國人，應該更支持自己國家，而不是盲目追求外國貨。

面對婦人的指責，有的排隊者開始反駁，認為要選擇哪個品牌的產品，完全是基於個人喜好和需求，與崇洋媚外無關，若是真的對國家有害，怎麼可能獲准在上海開這麼大的店、蘋果CEO還獲邀去北京開會；還有人提到蘋果每年為中國創造的就業機會，連帶也為中國的經濟發展做出了貢獻。然而，婦人並不吃這套，怒斥：「不需要！我們有華為」。

從影片可以看出，婦人堅信只有支持自己的國家品牌，才能真正實現國家的繁榮和發展，指控就是因為有人盲目追求外國品牌，才使得國外的店鋪，能夠在中國如此熱門，最後還激動的說：「我們有自己的華為，你們就是敗類，喝著鮮血的先烈的血，大口大口的喝著，做著敗類的事情。」最後保安來了，現場民眾聲稱婦人是來鬧事，製造對立，她便離開了現場。

影片在微博等中國平台上也引起討論，不少人留言打下：「雖然我一直用的是華為手機，但是別人喜歡什麼手機是別人的自由，別扯那些沒用的」、「支持國貨，但不意味必須排斥其他外國產品，競爭能促進國貨的進步」、「華為是我們國家的驕傲，應該支持，但華為的有些粉絲真的太極端了，只要不用華為、不和華為合作，都被扣上賣國的帽子」。也有人質疑婦人特意前去鬧場的真實目的：「低級紅、高級黑，不知道誰僱的。」

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