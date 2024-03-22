白沙屯媽祖突倒車「尋找罹癌女嬰」！姑姑曝最新病況淚謝：睜眼了
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖目前仍在南下展開進香活動，今（22）日自斗六一路往南，吸引萬名香燈腳緊緊追隨。然而媽祖鑾轎昨日行經彰化進香路途中，卻突然急煞倒退，就在眾人一頭霧水之際，發現原來是一名女信徒正在替罹癌臥病在床的7個月大姪女祈福，而媽祖婆也溫柔地將鑾轎靠近女信徒，賜福小妹妹早日戰勝病魔。
記者賴禹妡／綜合報導
白沙屯媽祖昨日進香行經彰化南下，途中在經過信眾人群時，媽祖鑾轎原本一路快速前行，卻突然緊急煞車，接著慢慢往後倒退，讓眾信徒及志工困惑不已。
這時人群中一名拿著兒童衣物的女信徒原先有些激動地往鑾轎靠近，但被民眾及志工們阻止，下秒鑾轎竟緩慢靠向女信徒，讓女信徒出聲啜泣。原來她是替未滿周歲、僅7個月大的罹癌姪女祈福，姪女目前還臥病在床，眼見媽祖溫柔賜福，讓女信徒又驚又喜，當場跪拜淚謝媽祖婆的保佑。
白沙屯媽祖不惜急停倒車，也要替罹癌幼童送上祝福的舉動，讓眾多信徒及網友感動不已，不少人也紛紛替罹癌小妹妹集氣，希望她能早日康復、平安長大。而該名女信徒也透露，姪女現在氣色已經恢復不少，還能清楚睜眼看向父母，非常感謝媽祖的賜福及眾人的集氣祝福。