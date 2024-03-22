運彩分析師解析／夢幻工作崩壞　水原如何賭光大谷翔平1.42億？

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《Vegas台灣人》認為，很明顯這是大谷翻譯小雪球滾到大雪球的事件，由於大谷翻譯的身分讓水原有名又有錢，所以即使欠債還是能負擔，只是時間問題，但是他可能沒想到東窗事發之後，他會變得一無所有。
分析師：水原沒有運動賽事分析能力、又缺乏資金控管才會慘賠
水原一平年薪上看1億日圓（約2106萬新台幣）， 大谷翔平的翻譯更是許多人的夢幻工作，未料他卻因為「好賭成性」，竊取大谷翔平超過450萬美元(約台幣1億4296萬)。《Vegas台灣人》說，「即使擁有內線消息又很富有，但沒有專業的運動賽事分析能力，又缺乏資金控管，遲早會坐吃山空、一敗塗地。」
《Vegas台灣人》目前在美國拉斯維加斯專研運彩，他也分享專業博弈分析師，如何看盤，並找出最大勝率。「最簡單地是要了解每支球隊的狀況，掌握球員異動，分析誰缺席時影響最大。同時了解盤口，解析開盤者是否低估了某些球員缺賽的影響力。另外還要看這支球隊是不是public team，意思就是說是不是這支球隊很多人買，如果一般玩家都買這隊，是不是另一隊被低估了。」
觀察盤口變化、球員異動提高勝率
每天都在觀察盤口變化的《Vegas台灣人》說，「毋庸質疑，在美國彩券行的店員幾乎都了解體育，要買甚麼球隊第一時間都很清楚。另外同一個區域可能有四、五家運彩店，可以比較每家的開盤，找出最有價值的盤口。例如：我在A店買湖人讓3分、賠率0.95的彩券，就不需要去B店買湖人讓3分、賠率0.80的賽事，美國這邊的制度很好，各家運彩店有競爭，對消費者才是好事。」
《Vegas台灣人》也分享在美國的投注環境，「美國的運動博弈文化很健全，投注者可以買彩票，買完坐在上百吋的螢幕前觀看比賽，同時有15-20個螢幕，基本上投注的比賽都能看到．重點是還免費做皮革沙發椅子。另外還有會員積分制度．每次買彩票不但會送飲料，會員累積的點數也可以用在賭場的飲食，甚至換取旅館還有賭場的商品．另外還有賭場有專門的戶外泳池區，可以一邊看球一邊泡溫水游泳池，與朋友躺在免費的躺椅，或者是可以租下來一整區與親朋好友們一起同樂，享受另一種看球經驗。」
●分析師：Vegas台灣人／駐美分析師、中華民國運動彩券發展協會分析師。1983年生。畢業於加拿大維多利亞大學歷史學系，過去任職新加坡ESPN體育記者兼製作人，台灣FOX體育台節目製作人，現為娛樂產業YT頻道管理職位，運彩分析師、不定期提供今日新聞NOWnews關鍵評論、解析。
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