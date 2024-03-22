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巷仔內／書面質詢是放水！民進黨「巨嬰」不演了　還想甩鍋韓國瑜

▲立法院長韓國瑜最近民調上漲，聲量暴增。（圖／資料照片）
▲立法院長韓國瑜最近民調上漲，聲量暴增。（圖／資料照片）

記者何哲欣／特稿

行政院長陳建仁的總質詢剩今天跟下周二，民進黨立委上周五不滿質詢權被立法院長韓國瑜「沒收」，大張旗鼓到院長室抗議，還希望可以「補質詢」，但事隔一周，今總質詢，又有7名綠委改書面。質詢是立委最重要的職權，上禮拜因遲到沒機會質詢遷怒韓國瑜，這禮拜可以質詢，卻又前一晚就通知議事處要改書面，民進黨立委到底是在演哪齣？

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事實上，因行政院長要一整天應付立委質詢，體力有限，有時候到了下午，執政黨黨鞭會協調黨籍立委，將質詢改書面，讓閣揆與閣員能早點收工，這在國民黨時代也相當常見。眾多綠委今改書面質詢，可想而知是黨團內的默契、抑或是黨團高層的指示。但既然民進黨上周批韓國瑜沒收，今天是否也要批質詢權遭黨團沒收？

過去國民黨執政時期，國民黨立委改成書面質詢，也曾遭民進黨質疑是對執政團隊放水，但民進黨完全執政八年，原本的陋習變成慣例，但現在立法院長又換人，民進黨又猛然想起自己的質詢權，但時隔一周又遺忘，這到底是雙標還是健忘？

民進黨立委的辯駁更扯。林楚茵上周說韓國瑜在逼他跳樓趕到議場，今天又說被韓國瑜惡搞後心生恐懼。林楚茵昨晚就已經改成書面質詢了，今早也都還坐在議場內，韓國瑜是能怎樣惡搞？身為不分區立委，乖乖坐在議場內待命，是有多困難？

林楚茵還拿昨天外交國防委員會的質詢為例，說昨天國民黨召委馬文君，會議結束前還讓藍委洪孟楷質詢，為什麼韓國瑜不能比照？藍能綠不能。事實是，委員會跟院會的標準本來就不一樣，委員會可以重複登記發言，且若還沒宣布休息或散會，只要主席允許，通常會體諒立委需要趕場，會讓還想發言的立委繼續發言，留下紀錄。這也是立法院間的默契。

林楚茵搬出洪孟楷，比其他立委被唱名跳過就裝沒事，反而凸顯洪孟楷還願意在會議結束前趕到場質詢。最關鍵的是，林楚茵自己身為外交國防委員會立委，若昨天對馬文君給洪孟楷的「特權」有意見，為什麼不當場抗議，又要留到今天才寫臉書？或是林楚茵昨天根本也沒在委員會留到最後？

執政黨立委對行政院官員的質詢，問得好會被認為在找麻煩，問得不好可能又被當笑話，但立委代表民意，該質詢的還是要質詢，部分立委有時則是換一種方式，質詢時作球給立委答詢，讓行政機關有機會說明政策。最偷懶的就是書面質詢，好不容易搶到質詢機會，卻又自我閹割，放棄權利，那何不把機會讓給其他立委？

大選落幕已經2個多月，民進黨雖繼續執政，但國會卻首度出現三黨不過半的狀態，民進黨也讓出第一大黨的地位，綠委在立法院只剩監督韓國瑜的功能，也因為有綠委的監督，韓國瑜不再是以前的韓國瑜，表現深獲大眾肯定。既然如此，民進黨也該放心了，好好回到監督行政院的正途吧！

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