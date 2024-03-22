巷仔內／書面質詢是放水！民進黨「巨嬰」不演了　還想甩鍋韓國瑜

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過去國民黨執政時期，國民黨立委改成書面質詢，也曾遭民進黨質疑是對執政團隊放水，但民進黨完全執政八年，原本的陋習變成慣例，但現在立法院長又換人，民進黨又猛然想起自己的質詢權，但時隔一周又遺忘，這到底是雙標還是健忘？
民進黨立委的辯駁更扯。林楚茵上周說韓國瑜在逼他跳樓趕到議場，今天又說被韓國瑜惡搞後心生恐懼。林楚茵昨晚就已經改成書面質詢了，今早也都還坐在議場內，韓國瑜是能怎樣惡搞？身為不分區立委，乖乖坐在議場內待命，是有多困難？
林楚茵還拿昨天外交國防委員會的質詢為例，說昨天國民黨召委馬文君，會議結束前還讓藍委洪孟楷質詢，為什麼韓國瑜不能比照？藍能綠不能。事實是，委員會跟院會的標準本來就不一樣，委員會可以重複登記發言，且若還沒宣布休息或散會，只要主席允許，通常會體諒立委需要趕場，會讓還想發言的立委繼續發言，留下紀錄。這也是立法院間的默契。
林楚茵搬出洪孟楷，比其他立委被唱名跳過就裝沒事，反而凸顯洪孟楷還願意在會議結束前趕到場質詢。最關鍵的是，林楚茵自己身為外交國防委員會立委，若昨天對馬文君給洪孟楷的「特權」有意見，為什麼不當場抗議，又要留到今天才寫臉書？或是林楚茵昨天根本也沒在委員會留到最後？
執政黨立委對行政院官員的質詢，問得好會被認為在找麻煩，問得不好可能又被當笑話，但立委代表民意，該質詢的還是要質詢，部分立委有時則是換一種方式，質詢時作球給立委答詢，讓行政機關有機會說明政策。最偷懶的就是書面質詢，好不容易搶到質詢機會，卻又自我閹割，放棄權利，那何不把機會讓給其他立委？
大選落幕已經2個多月，民進黨雖繼續執政，但國會卻首度出現三黨不過半的狀態，民進黨也讓出第一大黨的地位，綠委在立法院只剩監督韓國瑜的功能，也因為有綠委的監督，韓國瑜不再是以前的韓國瑜，表現深獲大眾肯定。既然如此，民進黨也該放心了，好好回到監督行政院的正途吧！