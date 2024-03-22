電價調漲衝擊外食族！「餐飲業會漲價嗎」 漢來美食正面回應了
4月電價將調漲！經濟部今（22）日將召開電價審議會，行政院確定撥補台電1000億元情況下，這波電價平均漲幅大約落在11%，工業、小商家及民生用電全面調漲。民生用電調漲5%，一般產業與用電大戶也都會有7％以上的漲幅，而民眾日常接觸最頻繁的餐飲業，在電費調漲之下，是否餐價也會跟著漲最受人關心。漢來美食吳若寧副總就說，漲價因應是必然的作為，但是不會是一下子也不會是全面性，最多是少部分菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
電費調漲勢必影響餐飲經營成本，也因此餐飲業跟著調漲售價可能勢在必行，首當其衝必是外食族。漢來美食的副總吳若寧就提到，電費歸屬於能源費用，一般佔經營成本的3%左右，而漢來美食應該是屬於一般產業，平均調漲幅度約在10%左右，因此，電費調漲對營業成本影響大約是在0.3%上下。
她也提到，漲價因應是必然的作為，只是不會一下子或者全面性的反應在餐價上，尤其是最受到顧客喜愛、經常一位難求的漢來海港自助餐，畢竟今年3月才剛調整過部份的餐費，因此短時間內不會再做調整，而其他的餐種品牌則會視情況做部份菜色的調價。
此外，吳若寧也提到，因應電費連番漲，在餐廳規劃上也早於營運空間的空調及照明的節能上著手，目前先從台北南港漢來飯店的餐廳開始實施，之後會延伸到南部的各分店。他也透露，漢來美食的高雄後勤辦公室日前也剛全面更換成LED照明設備。
至於同樣以自助餐廳打響名號的饗賓餐旅集團，業者則表示電費調漲的影響目前還未精算討論。乾杯集團同樣也在截稿前尚未回覆。