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台灣「最強我家牛排」公開！360元飽到吐　老饕認證：菜色超離譜

▲我家牛排南崁店最近搬家重新開幕，店內重新裝潢後空間變大，自助吧區乾淨整潔，獲得老饕大力讚賞。（圖/我家牛排南崁店臉書）
▲我家牛排南崁店最近搬家重新開幕，店內重新裝潢後空間變大，自助吧區乾淨整潔，獲得老饕大力讚賞。（圖/我家牛排南崁店臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖牛排店「我家牛排」、「貴族世家」過去憑藉平價牛排+buffet的經營模式，在台灣掀起一股炫風，雖然後來受到同業競爭加上buffet市場發展蓬勃，店面收掉不少，但近幾年又轉型營運策略，像是「我家牛排」就開設旗艦店，人氣起死回生，用餐時段店內都擠滿客人。然而，號稱有「台灣最強我家牛排」之稱的南崁分店最近搬家重新開幕，店內裝潢不僅擴大不少，菜色的供應乾淨利落，最低只要360元就能吃到飽，讓不少老饕吃過都認證「這價位的菜色真的太離譜」！

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最近有不少老饕在臉書社團「台灣大胃王吃到飽餐廳推薦」貼文指出「我家牛排南崁店搬家重新開幕了，整個店內環境變超大，而且自助吧台區搞成跟真的buffet餐廳一樣，乾淨又衛生，點自助吧只要360元就能吃到超級飽，CP值真的太高了」、「朝聖我家牛排南崁店重新開幕，店內乾淨程度不輸真的buffet餐廳，太驚艷了！不愧是最強的我家牛排」。

▲我家牛排南崁店最近搬家重新開幕，店內重新裝潢後空間變大，自助吧區乾淨整潔，獲得老饕大力讚賞。（圖/我家牛排南崁店臉書）
▲我家牛排南崁店最近搬家重新開幕，店內重新裝潢後空間變大，自助吧區乾淨整潔，獲得老饕大力讚賞。（圖/我家牛排南崁店臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「才剛重新開幕還沒去過，光看照片口水就直流」、「上禮拜去吃過了！360元吃到飽這種菜色真的有夠離譜，店家真的有賺錢嗎哈哈哈哈」、「感覺去吃自助吧就好了，品項多到好誇張」、「這樣的沙拉吧360元會不會太佛心！隨便吃就回本了，下次來去朝聖」、「自助吧一字排開看起來好療癒，質感提升太多了吧」。

桃園「我家牛排南崁店」旗艦店之最！搬家重新開幕環境大升級

事實上，「我家牛排」目前旗艦店的規格一共有四間，分別為「我家牛排春日店」、「中和旗艦店」、「林口A9店」、「南崁店」，其中評價最佳的就是桃園「我家牛排南崁店」，在Google評價當中，斬獲4.5顆星，贏過其他家旗艦店。

而「我家牛排南崁店」原本的舊址營業到今年的3月10日，已經走過12個年頭，日前搬家到「桃園市蘆竹區中正路1號」特力屋1樓，這次重新開幕店內也重新裝潢，空間不僅更大，整體風格也跟原店不太相同，甚至連LOGO都有一種文青感，座位區也寬敞許多，店內最低消費點自助吧只要360元就能吃到飽，一字排開的buffet區如果不說，還真的不知道是來到「我家牛排」用餐，質感大升級。

▲我家牛排南崁店搬家大升級，店內重新裝潢空間變超大，一字排開的buffet區超壯觀，最低360元就能吃到飽。（圖/我家牛排南崁店粉專）
▲我家牛排南崁店搬家大升級，店內重新裝潢空間變超大，一字排開的buffet區超壯觀，最低360元就能吃到飽。（圖/我家牛排南崁店粉專）
buffet品牌、同業夾殺！我家牛排起死回生關鍵靠「它」

隨著buffet品牌一間開過一間，平價牛排市場也有許多同業加入，讓我家牛排全盛時期已經不再，不過自從2020年「我家牛排中和旗艦店」開幕之後，成功讓我家牛排討論聲量回溫，眼見成效非常好，2023年又再開「我家牛排林口A9店」，直至現在「我家牛排南崁店」搬家翻新，再度征服老饕的味蕾。

結論來說，「我家牛排」緊抓台灣消費者注重CP值的特點，開設旗艦店的經營手法成功翻轉自己原本沒落的形象，雖然店內食材使用的一定比不上破千元的buffet，但在這物價高漲的時代，360元就能享用高達80種家常菜色、20種水果的餐廳，幾乎可以說是找不到。如果你的印象還停留在過去的我家牛排，推薦大家可以去「我家牛排旗艦店」用餐嚐鮮，相信會有全新的感受哦！

▲我家牛排旗艦店成功讓該品牌起死回生，以360元的價格能享用80種菜色、20種水果來說，CP值已經是天花板。（圖/我家牛排南崁店臉書）
▲我家牛排旗艦店成功讓該品牌起死回生，以360元的價格能享用80種菜色、20種水果來說，CP值已經是天花板。（圖/我家牛排南崁店臉書）

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