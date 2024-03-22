麥當勞臉綠了！7-11門市24hr「出爐現烤薯餅」 眾愣：店員是超人
麥當勞注意了！7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由，且每個原價25元，搭配活動還有第二件85折優惠，對比麥當勞薯餅售價37元，在價錢上佔有優勢，不過當現烤薯餅開賣的消息曝光後，也讓不少網友直呼「店員真的要加薪耶」、「店員太神了」，《NOWnews》也直擊門市現場，實測現烤薯餅美味度！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11近80間門市設置的哈燒專櫃，近期宣布推出全新商品「美式薯餅」和「可朗芙可頌鬆餅」兩款全新商品，消費者不用再敲碗麥當勞全天候賣薯餅，就可以直接24小時薯餅自由，「美式薯餅」原價25元、「可朗芙可頌鬆餅」原價69元，即起至4月30日前還有第二件85折優惠。
店員現場烤薯餅的照片曝光後，讓不少粉絲驚呼「哇薯餅控愛死」、「24小時（供應薯餅） 圓夢了…」；但也有網友指出「超商店員真的是無所不能」「711員工真的要加薪啦」、「小七員工好辛苦」、「向偉大的7-11店員致敬！根本萬能」、「7-11店員根本超人」。
《NOWnews》記者也直擊門市現烤薯餅，發現雖然薯餅是現點現烤，不過門市設置的烤箱相當智能化，只要將薯餅放進去後1鍵按下相對應的按鈕，接著時間到後再取出即可，與幫顧客使用微波爐加熱食品所需時間相同，且薯餅不用翻面、顧著烤箱，就可以輕鬆出爐香噴噴的現烤薯餅。
實際品嚐7-11美式薯餅後，現點現烤讓薯餅更酥脆美味，比拼麥當勞的人氣薯餅，7-11薯餅烤得時間比較長，因此外皮更加酥脆，內裡沒有麥當勞的油嫩多汁，以及內含的馬鈴薯餡料少一些，不過現場加熱後酥脆的口感相當驚豔，對比10元硬幣可見稍微偏小塊，不過25元的超高CP值，還是非常推薦嚐鮮一波，提醒大家可先使用官方地圖，查詢有「哈燒專櫃」的門市，以免白跑一趟唷！