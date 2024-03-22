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麥當勞臉綠了！7-11門市24hr「出爐現烤薯餅」　眾愣：店員是超人

▲7-11近期開賣現烤薯餅，單個售價25元，24小時全天候提供。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11近期開賣現烤薯餅，單個售價25元，24小時全天候提供。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

麥當勞注意了！7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由，且每個原價25元，搭配活動還有第二件85折優惠，對比麥當勞薯餅售價37元，在價錢上佔有優勢，不過當現烤薯餅開賣的消息曝光後，也讓不少網友直呼「店員真的要加薪耶」、「店員太神了」，《NOWnews》也直擊門市現場，實測現烤薯餅美味度！

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7-11近80間門市設置的哈燒專櫃，近期宣布推出全新商品「美式薯餅」和「可朗芙可頌鬆餅」兩款全新商品，消費者不用再敲碗麥當勞全天候賣薯餅，就可以直接24小時薯餅自由，「美式薯餅」原價25元、「可朗芙可頌鬆餅」原價69元，即起至4月30日前還有第二件85折優惠。

▲7-11驚喜開賣現烤薯餅。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由。（圖／記者鍾怡婷攝）
店員現場烤薯餅的照片曝光後，讓不少粉絲驚呼「哇薯餅控愛死」、「24小時（供應薯餅） 圓夢了…」；但也有網友指出「超商店員真的是無所不能」「711員工真的要加薪啦」、「小七員工好辛苦」、「向偉大的7-11店員致敬！根本萬能」、「7-11店員根本超人」。

《NOWnews》記者也直擊門市現烤薯餅，發現雖然薯餅是現點現烤，不過門市設置的烤箱相當智能化，只要將薯餅放進去後1鍵按下相對應的按鈕，接著時間到後再取出即可，與幫顧客使用微波爐加熱食品所需時間相同，且薯餅不用翻面、顧著烤箱，就可以輕鬆出爐香噴噴的現烤薯餅。

▲7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11近期宣布正式開賣現烤薯餅，實現24小時薯餅自由。（圖／記者鍾怡婷攝）
實際品嚐7-11美式薯餅後，現點現烤讓薯餅更酥脆美味，比拼麥當勞的人氣薯餅，7-11薯餅烤得時間比較長，因此外皮更加酥脆，內裡沒有麥當勞的油嫩多汁，以及內含的馬鈴薯餡料少一些，不過現場加熱後酥脆的口感相當驚豔，對比10元硬幣可見稍微偏小塊，不過25元的超高CP值，還是非常推薦嚐鮮一波，提醒大家可先使用官方地圖，查詢有「哈燒專櫃」的門市，以免白跑一趟唷！

▲由於太過熱銷，店內只剩下最後一塊折成兩半的薯餅，不過加熱後酥脆的口感仍舊相當美味，對比10元硬幣可見大小確實稍小一些。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲由於太過熱銷，店內只剩下最後一塊折成兩半的薯餅，不過加熱後酥脆的口感仍舊相當美味，對比10元硬幣可見大小確實稍小一些。（圖／記者鍾怡婷攝）

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