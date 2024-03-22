汪小菲不是第一次打女人！曾和張雨綺互相甩巴掌 愛大S溫柔才娶
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚後數度隔空交火，近日大S不捨徐媽為自己被張蘭消費落淚，首次證實汪小菲外遇多女、喝醉施暴等劣行，尤其當時她懷胎，為了保護被攻擊的小S，遭對方推倒在地，接著又被意圖拿近10公斤重物砸，其實汪小菲性格火爆眾所皆知，曾經傳出和前女友張雨綺互相甩耳光，家暴行為並非首次，直到遇上溫柔的大S才結婚。
記者楊穎軒／綜合報導
大陸女星張雨綺2009年認愛汪小菲，兩人愛得很高調，不過不到1年就分手，後來有自稱是張雨綺助理的網友爆料，張雨綺和汪小菲交往期間經常發生口角，兩人曾經在家中互摑對方巴掌，來自山東的張雨綺脾氣也不好，連和汪小菲在停車場也可以互抽耳光，她2009年更曾經直接衝進會所，往汪小菲臉上甩，雙方2010年分手，同年11月汪小菲就和大S閃電結婚。
汪小菲2020年受訪提到前任張雨綺，以「痛苦並快樂著」形容這段感情，指女方只要不如意就會動手，他大多都是被打的那一位，後來認識大S後，覺得對方非常溫柔，交往20天、見面4次就決定要把大S娶回家，怎料，10年感情還是以離婚收場，還鬧得非常難看。
※【NOWnews 今日新聞
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