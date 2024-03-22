MLB／大谷夫婦甩簽賭風波陰霾！談笑返美 身邊已沒水原一平
美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平 ，經歷昨（21）日被爆出的翻譯事件，晚間仍照常上場比賽，打擊方面也稍有發揮，打了一支安打。另一觀賽焦點，大谷愛妻田中真美子沒有缺席，照常坐在場邊為其加油。賽後大谷夫妻一同搭機返美，身旁早已不見水原一平。現場媒體額外捕捉到夫妻兩人神情，有說有笑氣氛輕鬆。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
翻譯水原一平涉嫌非法博弈，已遭道奇球團革職，然而後續風波還在持續延燒。昨（21）日在韓國高尺天空巨蛋舉辦的MLB第二場開幕系列賽，由道奇隊對戰教士隊，終場教士隊以15比11擊潰道奇隊。正處在風口浪尖的大谷翔平表現平平，五打數只擊出一支安打，另外靠高飛犧牲打貢獻一打點。
同樣受到大家關注的，還有觀眾席上的田中真美子。前一天（20日）才和水原一平的妻子「野間えりか」一同觀賽，如今卻發生水原的涉賭案。根據日媒《中日體育》報導，昨（21）日的比賽，只見田中真美子坐在公婆之間觀賽，身旁早已沒有水原妻子的身影，兩人再合體的畫面恐怕不容易看到。
賽後大谷面對大批媒體的詢問，只淡淡地說了聲「辛苦了」，之後就沒再多做聲明。而田中真美子雖然少了水原妻子的陪伴，不過賽後曬出了與道奇「大嫂團」的合照，看起來並無明顯頹勢。