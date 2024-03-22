林楚茵改書面！稱對韓國瑜心生恐懼 網友酸爆：太玻璃心不如請辭
立法院會今（22）日繼續進行施政總質詢，不過綠委黃捷等7名立委改書面質詢，上周不滿立法院長韓國瑜「沒收」質詢的綠委林楚茵等3人，今也還是書面質詢。林楚茵在臉書解釋，她是被韓國瑜惡搞心生恐懼，改書面質詢至少「有質詢」，被沒收就什麼都沒有。但網友留言反酸這樣就恐懼也太玻璃心，不如請辭立委。
記者何哲欣／台北報導
林楚茵上周說，他辦公室在8樓，趕到議場根本來不及，韓國瑜是要逼他跳樓嗎？但林楚茵昨晚就已改成今天是書面質詢，國民黨立委羅智強批黃捷、林楚茵等人是綠色巨嬰，林楚茵說，他不是綠色巨嬰，是出於藍色恐懼，「上週五被韓國瑜沒收質詢權，今天又是被排在交通組倒數第二個，我是一日被韓國瑜惡搞心生恐懼啊！不知道會不會被惡搞又被沒收質詢？改書面質詢至少「有質詢」！被沒收就什麼都沒有了！」
網友留言酸爆林楚茵，「這樣就恐懼？辭立委吧，弱」，「好嬌貴的立委，那麼為什麼不乾脆請辭呢！」「你中午準時到不就沒事了？因為害怕遲到所以乾脆不到喔？」「這什麼藉口，怕被沒收為何不到場，懶就說懶，演很大可惜演技差，記得少穿高跟鞋，不小心扭到了不知要怪誰」，「巨嬰不分顏色，差別在某些巨嬰有多麼不願長大？」