看好港澳旅客來台觀光商機 麗寶樂園魅力出擊邀港媒踩點

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看好港澳遊客的觀光潛力，麗寶樂園日前邀請香港經濟日報、潮遊天下雜誌、澳門環球新聞報、澳門日報等港澳媒體團，親身體驗麗寶樂園渡假區魅力，包括：FIA、CIK認證高規格賽道的麗寶卡丁賽道，還有探索世界全新設施的「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN，這是全球唯一以LINE FRIENDS明星打造的沉浸式互動園區，濃濃的英倫復古風情，吸引他們搶著拍照。
另全球唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，搭乘時速達94公里，垂直降落的超速快感，讓他們尖叫聲不斷，膽大的一搭再搭。中台灣的地標「天空之夢摩天輪」，最高點可以同時看到山與海的景緻，夜晚還有繽紛的燈光秀，也是讓人留連忘返地標！
麗寶樂園渡假區坐擁水、陸雙樂園、麗寶福容大飯店、賽車主題旅店、麗寶OUTLET MALL、國際賽車場、天空之夢摩天輪，為全台灣最大綜合休閒渡假區。疫後首波邀請港、澳門媒體團前往渡假區踩點，體驗吃喝玩樂住All in One的遊程外，臺中市政府觀旅局也安排后里、豐原周邊景點體驗，包含中社觀光花市賞花、后里馬場觀賞馬術特技秀、流星花園景觀餐廳與雲仙谷觀光果園享受田園採果樂等，整趟旅程下來，港澳媒體團仍意猶未盡，讚嘆身心靈完全放鬆，豐富多元景點玩不完！
麗寶樂園渡假區表示，港澳旅客搭機只要2小時就能抵台，之後，不論是高鐵、台鐵、朝馬轉運站都有免費接駁車，景點也能輕鬆串聯，交通便捷，行程豐富多元。期待透過媒體踩點與社群影響力，讓港澳旅客有機會了解麗寶樂園渡假區，進而了解台灣觀光特色。為開發港澳旅客來台觀光商機，即日起至2024年12月30日止，只要在官網預約《港澳禮遇專案》，兩人同行入住精緻雙人房含早餐2客、探索世界或馬拉灣單園雙日門票2張、加碼贈送天空之夢摩天輪搭乘券每人乙張，只要NT$5999，另，持長榮航空登機證，房型還可免費升等，詳情請上麗寶福容大飯店官網預定https://www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw/。