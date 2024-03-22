MLB／博彩風波！大聯盟卻不敢開刀　驗證大谷翔平就是聯盟門面

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根據《富比士》估算，大谷翔平在2023年的收入將高達6500萬美元(約19.89億台幣），且在未來估計每年光廣告曝光收入，就高達3500萬美元(約10.7億美元），是全世界收入最高的棒球員。
試想今天若此事情發生在NBA（美國職籃）聯盟門面球星LeBron James或Stephen Curry身上，若NBA決定先給予禁賽懲罰，將對聯盟造成極大的傷害，無論場邊效益、球隊實力，甚至是球迷在買運彩的意願，都會大大減少。
此外美國律師協會也在今（22）日提出質疑，若大谷翔平曾幫忙償還100萬美元賭債，代表大谷翔平是知情此事，但選擇以私下解決來幫助水原一平，屆時若聯邦調查局要求聯盟調查大谷翔平，恐將面臨禁賽處分，且還會有連帶法律責任。
值得一提，從過往聯邦政府在調查球員的案例來看，Trevor Bauer就是一個很好的案例，在他陷入家暴風波時，聯邦調查局在調查時，大聯盟就先暫時以禁賽留薪做處分，直到調查結束後才會將處分撤回，屆時若聯邦調查局要求大聯盟調查，大谷翔平遭到禁賽也是早晚的事。
@inplayz1031這兩天世界最震撼的新聞絕對就是大谷翻譯水原一平深陷博彩風波，導致大谷翔平也陷入博彩案的泥沼中，但以往以高道德標準的大聯盟，這次卻沒有大動作給予懲處，恐跟背後龐大的商業利益有關。 大聯盟主席Rob Manfred近期聲明，球星大谷翔平不會被禁賽，然而《ESPN》的資深記者Jeff Passan提出不同看法，認為大谷最終可能面臨禁賽處分，因為聯邦調查局還並未要求大聯盟官方展開調查，此外除了聯邦調查局要查，美國國稅局也在今（22）日發聲明表示，也將正式調查此案。 大谷翔平的收入極高，根據《富比士》的數據，他2023年的收入可能達到6500萬美元，廣告收入每年估計達3500萬美元，使他成為世界上收入最高的棒球運動員。 此事件若發生在NBA明星如LeBron James或Stephen Curry身上，可能對聯盟造成重大影響，包括場邊效益、球隊實力減弱，以及球迷購買運彩的意願降低。 美國律師協會亦對大谷翔平的行為提出質疑，若他確實私下解決水原一平100萬美元的賭債，顯示他對此事有所了解，一旦聯邦調查局介入，大谷可能不僅面臨禁賽，還有法律責任。 參考過往案例，如Trevor Bauer因家暴事件被聯邦調查時，大聯盟選擇暫時禁賽，這顯示若聯邦調查局介入大谷的案件，他被禁賽似乎只是時間問題。 值得一提，回顧大聯盟的歷史中，大聯盟曾經在1989年時，對當時在大聯盟敲出最多安打的安打王Pete Rose給予終身禁賽處分，因為Pete Rose在擔綱總教練時，簽賭自己球隊能在比賽中獲勝。#大谷翔平 #水原一平
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