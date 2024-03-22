主力怨念00939！神祕大單「乾脆174」加倍諷刺
統一台灣高息動能00939今（22）日是掛牌交易的第三天，連續三天股價皆為開高走低，第一天淨值就跌破發行價，昨天股價正式跌破發行價15元，終場下跌0.07元、跌幅0.46%，收在14.92元，成交量為19萬9,368張。這幾天盤中單筆成交竟然出現「87」、「174」、「400」賣單調節，也讓網友嘲笑說「這是來自投資人的怨念」。
記者陳郁柔／台北報導
00939掛牌後三天的表現不佳，似乎也讓投資人十分不滿意，昨天就已經出現連續10筆的「87」賣單，引起網友關注。沒想到今天神秘數字再出現兩組，大約在11點左右，持續出現好幾筆「174」的連續賣單，中間還穿插一筆「400」賣單，總共出現超過50筆的「174」賣單，由於這幾筆諧音類似「白痴」、「一起死」、「死吧」，這些特殊賣單數字引發市場關注，認為主力對於00939表現過於失望，乾脆「174（一起死）吧」。
其實這也不是第一天發生，昨天00939在尾盤摜破發行價15元時，主力連續下10筆「87」賣單，就已經引起市場討論，今天又出現特殊「174」賣單，等同於砸下新台幣超過百萬元。也讓散戶在討論區裡大罵「87的2倍等於174，是加倍諷刺嗎？」接連感嘆主力連日砸錢表現出對00939的不滿。
00939在掛牌前公布40檔成分股及比例，前十檔依序分別為群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。而這十大個股今天表現也是下跌居多，只有緯創、京元電子、瑞昱三檔收紅。其中，權重最高的群光下跌超過半根停板，來到5.87%；長榮下跌2.85%，收在170元；聯發科、大聯大、力成、東陽也下跌超過1%；日月光投控也是收黑表態。
※【NOWnews 今日新聞
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