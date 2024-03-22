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大亞去年獲利創高！股利可期　股價攻漲停鎖住、帶旺重電紅通通

▲針對2024年展望，大亞集團董事長沈尚弘表示審慎樂觀，本業穩健再搭配能源與創投，將對今年表現很有信心。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對2024年展望，大亞集團董事長沈尚弘表示審慎樂觀，本業穩健再搭配能源與創投，將對今年表現很有信心。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

大亞去年獲利年增228%，EPS 3.91元創新高，據了解最新股利政策也不會虧待股東，將依慣例發放現金與股票股利，但最終有待4月中旬董事會決議。展望今年，董事長沈尚弘表示，去年獲利好是因為賣股獲利，今年則審慎樂觀，本業穩健再搭配能源與創投，將對今年表現很有信心。而大亞今（22）日股價早盤跳空漲停鎖住，直到收盤42.45元，表現亮眼。

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大亞2023年合併營收264.36億元，年減1.28%；毛利率13.15%，年增5.01個百分點；營益率5.82%，年增2.66個百分點；稅後淨利27.62億元，年增228.42%，每股盈餘3.91元。

大亞集團近年來致力成為從能源產生、傳輸、轉換到儲存及管理皆能。2023年表現卓越，合併營收264.35億，電力通信、漆包線、綠能、儲能及新創事業投資各事業體皆表現亮眼。

展望2024年，大亞集團董事長沈尚弘21日表示，能源產生方面，雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2026年8月掛表，積極達成整體2026年500MW的目標，新創事業不容小覷，將遵循Double E：Energy & Emerging策略。

第一個E是Energy，專注與大亞能源鏈相關產業，包含能源產生、傳輸、轉換、儲存、管理等與能源效益相關產業。第二個E是Emerging，大亞於生技、醫療、電子科技應用、半導體相關產業等新興產業投入高度關注外，組合型基金（FOF）也是高度關注項目。

沈尚弘指出，去年獲利不錯是因為出售保瑞，目前仍保留保瑞約3/4持股，另外穎崴仍持有約1/4，他持續看好兩家公司的前景，強調公司看長線成長，但每年表現不一定，難免會有波動，但今年仍樂觀有信心。

大亞獲利成績單亮眼、股利政策可期，再加上展望樂觀，以及重電熱門題材，今（22）日股價早盤跳空漲停鎖住，直到收盤42.45元，爆大量11萬張，也帶動其他重電族群紅通通，上緯投控也奔漲停，森崴能源漲5%、士電與華城漲2%。


 

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