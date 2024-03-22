特企／全臺第一張「長齡關懷諮詢師」認證　多元培訓生命服務人才

因應此趨勢，龍巖宣布攜手文化大學推廣教育部及臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系系友會，共同開辦全臺第一張跨度最大、內容最豐富的「長齡關懷諮詢」認證，3月19日起於文大推廣部台北建國校區正式開班授課，透過精心編排的課程，將橫跨醫學常識與諮商、長期照護、心理衛生、悲傷輔導與善終諮詢五大領域的學術理論搭配實務案例，以淺顯易懂方式提供一般民眾正確的知識與觀念，同時幫助殯葬、長照、社福等相關產業人員精進專業、拓展更多職涯可能性。
產學合作落實全民終活 重塑生命觀念減少身後遺憾
全臺第一張「長齡關懷諮詢師」認證為由台灣最大終身學習機構—文化大學推廣部、臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系友會以及龍巖共同推出，課程為期一個半月，邀請包含台北馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱醫師、國北護生死與健康心理諮商系林綺雲兼任教授、龍巖慈善基金會特聘講師富銘律師與龍巖營業二區高淑娟業務副總在內六位來自醫學、心衛、社工、法律與生命服務不同領域的知名學者與業界專家擔任講師。
「長齡關懷諮詢師」課程涵蓋面向多元，從各種醫療現象和社會情境切入，以多重角度分析探討安寧緩和醫療和個人疾病的關係等知識，再以個案分享的方式，介紹悲傷輔導與善終照護相關資源管道，從個人的權利義務著眼，討論與生死大事相關的法律常識，並透過中西不同文化與宗教觀點，探討人們的生死思想觀與認知，擴展對多元人文的了解與同理關懷，最後透過生命服務產業的實務分享，幫助大眾建立提早準備的觀念，讓長齡關懷不再只聚焦於身後事，更重要的是擁有正向、健康的生命態度與實踐終活，減少身後遺憾，透過理論與實例的結合，用簡單易懂的方式分享長齡關懷諮詢師的價值。
龍巖培訓制度完整多元 打造專業平台孕育生命產業相關人才與加強社會照護能量
龍巖總經理王群中表示：「面對超高齡化社會即將帶來的衝擊，如何推廣知識、讓大眾普遍能建立正確觀念，並積極培育相關產業人才很關鍵。這次攜手學界率先投入資源與實際行動開辦這次的認證，希望能引起各界對相關產業發展與人才培育的重視，協助台灣提早準備，善盡企業責任。」
身為生命服務領導品牌，龍巖始終積極投入培育相關專業人才，並持續將新觀念與技術導入市場。透過「長齡關懷諮詢師」認證的推出，未來龍巖期望第一線專業人員在殯葬禮儀領域外，也能從醫學心衛、長照社福與法律等不同面向，為客戶提供額外諮詢資源管道，更全面確實地幫助客戶面對生命及善終議題，提升龍巖服務的附加價值，例如面對簽署生前契約的顧客，可將提早準備的觀念延伸至預立醫囑與實踐終活；面對悲慟的喪家親屬，也能在第一時間給予心理上的關懷並協助，引導紓解的管道與資源。而隨著台灣進入超高齡化社會後，也將使相關產業及人才需求快速成長，因此希望透過「長齡關懷諮詢師」扎實的課程內容與專業認證的引導，號召並鼓勵更多有志人才投入這個極具發展潛力的的產業。
此外，龍巖向來也持續在生命教育及生命關懷相關領域努力為社會貢獻。透過「長齡關懷諮詢師」認證，除希望啟發民眾提前思考與規劃生命中終究需要面臨的問題外，也能提供在相關產業工作或有職涯轉換需求的人，一個增進專業與強化職能與求職競爭力的平台，實現從一般大眾到專業人士，透過知識的推廣與普及，加強社會民間照護能量並增加大眾生活福祉。
如欲瞭解更多龍巖《長齡關懷諮詢師認證》及其他相關資訊，歡迎造訪龍巖官方網站、文化大學推廣教育部洽詢。
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