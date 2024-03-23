台積電驚驚漲　800元到底貴不貴？

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結構變 散戶減持外資大買
3家公司同樣是AI狂潮中的「9成大戶」，輝達還是吃掉最大的蛋糕，再次顯示科技業「贏家全拿」的特徵；台積電漲勢雖然不如輝達，但在高階製程的強大護城河之下，也是吃掉台股最大的蛋糕。
其次，台積電ADR今年以來漲47%，遠高過台股28%的漲幅，若以3月7日收盤價計算，ADR的溢價高達23.67%，強勁的拉抬力量來自美股。
不過，去年底到今年初，台灣卻出現很多雜音。去年12月大摩預測台積電第1季的毛利率將跌至49.5%（後公司預估毛利率為52%到54%），將目標價從718元降至688元；接著台積電董事長劉德音宣布將於今年退休，外界又評論是因美國設廠決策而下台；再加上1月總統大選，藍、白陣營同聲唱衰台灣，帶衰台積電股價表現。
第3，台股的高股息ETF大吸金，許多散戶賣掉台積電，加入ETF行列。去年底，台積電千張大戶持股占87.24%，今年3月1日拉高到88.04%；相同時間，10張以下散戶股權占比則是從4.49%降到3.86%。台積電的籌碼流向外資，而散戶減持的資金可能流向ETF，但是這些ETF卻未必持有台積電。
觀察台積電未來的股價有3個重點。第1，目前機構法人預估今年的EPS（每股稅後純益）約38元、明年46元，這個預測從1月的法說會後，大致沒有改變。
《財訊》雙週刊分析，目前外資券商報告的目標價，最高是小摩的850元、最低是野村的700元。但是大家估的EPS沒有相差太多。也就是說，台積電今年的大漲是資金推股價，以今年EPS計算的本益比在年初是15倍，目前股價來到780元，本益比約20倍左右。
本益比 20倍只是中間價
第2，台積電的客戶結構良好，AI占營收比率從2023年的6%，到今年14%到16%，各大AI晶片業者都會是台積電的客戶，且今年高階封裝CoWoS將去瓶頸，有利拉高比重。即使蘋果的硬體銷售平平，但有AI補上，甚至高階的AI PC在下半年上來，也是業績助力，基本面維持穩定成長。翻譯成股價的白話是：以過去5年來台積電的本益比在13倍到30倍之間波動，目前20倍只是中間價。
第3，從輝達、艾司摩爾到台積電，都受到美中科技戰的箝制。雖然賣中國受限，卻迎來AI的大浪潮，也順利擺脫對中國的依賴。但對台積電來說，最大的變數還是地緣政治風險，就像懸在頭上的一把刀，是壓抑股價的因子，不易預測，但是尺度也很大。
以台積電目前股價近800元，本益比20倍出頭，靠AI、AI PC的成長推動，朝向30倍也是有可能，那股價就會破千元大關。《財訊》雙週刊指出，即使目前20倍本益比，以台灣利率1.5%、美國下半年要降息的趨勢，估值並不算高。而且，從2020年初以來，外資大賣台股，從2020年到2024年3月7日，外資還是淨賣超台積電3277億元，賣超台股1兆8403億元，如果外資要回補，台積電仍是首選。
結論是，台積電今年以來的大漲，只是估值由政治面的壓縮回到合理，在AI動能及外資回補的帶動下，資金行情仍可能推高本益比，股價朝千元邁進；至於下檔變數，則在於地緣政治風險。
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