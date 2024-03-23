內幕／不滿網路話語權遭藍白主導　賴清德下令黨公職開直播應戰

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不過，據TVBS最新民調，賴清德滿意度為43%，較上次調查略增5%，但不滿意比例也增至35%；交叉分析顯示，20至29歲滿意賴清德的比例略降3%至 37%，是唯一下滑的年齡層，而不滿意增加16個%至39%。雖然民進黨、賴清德力拚年輕人好感，結果卻不升反減，顯見努力效果有限。
賴清德下令黨公職 開直播「馬上做、立刻做」
在民進黨不用「抖音」先天因素，又受網路影音「假訊息」深受其害下，賴清德有感而發，選後便鼓勵黨公職開直播、加強與青年世代溝通及網路經營。
據了解，賴清德就曾向多名綠委、黨公職呼籲，每名立委都要成為戰力，做短影音、直播，「馬上做、立刻做」，一定要加強宣傳，而包含綠委鍾佳濱、吳沛憶、洪申翰、議員暨發言人卓冠廷等人，都有固定直播節目。
此外，賴清德近日因不滿民進黨空戰成效，數度在會議中點名吳崢要求改進，包含黨中央記者會開不夠、黨務對外發言及社群經營等，賴清德都頗有微詞。
在日前中常會中，賴清德看到吳崢為了上政論節目滑手機，更直接點名，「吳崢，我看你剛剛都在滑手機，思瑤在講話，你也在滑手機，你都有聽到我在講什麼嗎？如果不曉得我在講什麼，怎麼樣代表黨對外回應？」屢次被盯上，讓吳崢壓力超大。
議題被在野黨主導 綠營要轉守為攻
面對黨中央對議題不積極出擊，也讓綠營私下抱怨。以北市保母虐兒案為例，在國民黨指責民進黨「失能」、「擺爛」後，黨中央才做出反擊，強調此案地方主管機關相關訪視機制失靈、國民黨只想替台北市長蔣萬安卸責。
又如總質詢立法院會日前發生總質詢風波，都由民進黨立委衝鋒陷陣，使多名綠委慘被網友出征，網路風向一面倒，身為黨發言門面黨中央，理應成為黨團後盾，在該議題未主動發聲，也讓黨內不滿，一名知情人士就抱怨，黨團和黨中央應建立順暢的溝通管道，該幫忙時候就該幫忙，而非放著黨團一面倒地挨打。
在賴清德施加壓力下，黨中央這星期也接連針對虐童案、陳重文案召開三場記者會，面對在野黨各種猛攻，要從被動防守轉為主動出擊、強化空戰。
身為網路弱勢的民進黨，近期也開了直播節目「老闆叫我開直播」，邀請黨公職輪番上陣大聊議題及政治秘辛，吳崢在首集中，不諱言分享被賴清德修理的「命案現場」，狂喊壓力大的他，最後吸引2600人上線觀看，達成KPI後，才讓他稍稍鬆口氣。