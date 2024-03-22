智慧家電空調大展高雄巨蛋登場　「節能家電」省很大

一年一度南臺灣規模最大「2024高雄AI智慧家電空調大展」3月22日至25日假高雄巨蛋登場，由高雄市電器商業同業公會主辦，今年邀請20大品牌參展，各大品牌祭出破盤價、展場限定優惠搶商機；此外，電價調漲，為了鼓勵民眾購買節能家電，原廠加碼回饋搭配政府補助，現買現折最高可省1萬5千元。
記者陳美嘉／高雄報導
「高雄AI智慧家電空調大展」以「AI智慧、科技、節能」為主軸，現場匯集各大家電品牌祭出多項限定優惠，LG祭出OLED TV展場限量下殺50,000，全商品9折起。三星SAMSUNG 50吋UHD 4K電視，3/22限定15,900元，限量10台再加碼安裝；更推出家電組合-加碼滿額禮。伊萊克斯Electrolux主打指定4款洗碗機，絕版品限時出清。
此外，東芝TOSHIBA、夏普SHARP、大金空調、日立 HITACHI 、日本富士通空調、德國凱馳等眾多品牌也都有驚喜優惠推出，要讓民眾買到賺到省很大。
還推出驚喜活動，「消費滿額抽」萬元品牌家電，消費滿10,000元可兌換摸彩券乙張，滿20,000元即有2張，以此類推，有機會抽中大獎-夏普42吋電視，買越多中獎機會越高。「消費滿額即送音響展門票」凡消費滿5,000元即贈送4/13-16高雄圓山音響展門票兩張（價值440元），不累加金額，限量2,000張。