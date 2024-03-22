中職／李多慧空降小龍女「隊長」引爭議！原隊長小映表態訝異發文
中華職棒樂天桃猿隊今（22）日率先宣布「Thank you」李多慧，味全龍隊緊跟著發出聲明，證實李多慧將以小龍女「隊長」的身分重磅加盟。然而3月8日味全龍在大巨蛋舉辦季前發布會時，已經舉行過一次啦啦隊的交接儀式，由原隊長琪琪交棒給新任隊長小映。小映本人稍早也在個人社交平台Threads發文「我不知道～」，顯然對今日球團公布的消息感到意外。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
韓籍啦啦隊女神李多慧有著六年的應援經歷，在韓國就已經累積了超高人氣。2023年被樂天桃猿隊挖腳來台，甜美笑容搭配舞蹈實力，自台灣引起一陣「李多慧旋風」，圈粉無數，被網友封為「啦啦隊的天花板」。她稍早也在個人社交平台上發長文說明轉隊原因，字裡行間表達對球迷的感謝，讓網友紛紛留言祝福「多慧加油！ 」、「繼續在台灣就太好了！」、「最棒的啦啦隊隊長 」。
李多慧直言，在六年的啦啦隊生涯中一直有個想實現的目標：當啦啦隊隊長，「希望這次大家能夠認為這是我的一個小小挑戰，想從熱愛跳舞的『李多慧』變成更具發展性且有主導力的『李多慧』。 」此外提到在小龍女裡可以設計啦啦隊服裝，也可以嘗試一些全新的公演，她非常的期待。最後，李多慧也向酸民喊話，表明不會離開台灣的決心「我會一直和大家在一起的 ！」
整篇文章沒有提到小映的存在，值得一提，在味全龍官方聲明中李多慧是以「 Captain Lee 」來定位， 讓人猜測小龍女是否會朝「雙隊長」的模式經營。
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