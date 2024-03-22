國會冷知識／書面質詢給閣員作答時間長達25天 執政黨立委很常用
民進黨立委黃捷、林楚茵等人今（22）日質詢改書面質詢，引發討論，國民黨立委羅智強批，書面質詢是書面小偷。根據《立法院職權行使法》，立委對於行政院的施政方針、施政報告，可以提出口頭質詢或書面質詢，但若是書面質詢，行政院官員要在20天內書面回覆，若牽涉議題過廣，還可以延長5天，換句話說，書面質詢等於給行政院官員有長達25天的答題時間。
記者何哲欣／台北報導
資深助理透露，立委最重要的KPI（關鍵績效指標），就是提案數跟質詢發言次數，立委不能都不質詢，否則選民、競選對手都會大作文章，但不想質詢又不能放棄質詢，改書面質詢就是最好的解決方案，因為書面質詢仍會列入紀錄刊登公報，仍能證明立委有針對選民關切事項，向官員詢問，要求提出解決方案。
不過資深助理也說，口頭質詢是即問即答，官員一定要先準備好，否則會答不出來，但若是書面質詢，不只官員作答時間很長，且回覆的內容也不見得切題，若官員文不對題，或是簡單用幾句話回覆就想打發，立委也拿他們沒辦法，因此通常是執政黨立委，才會在總質詢時提出書面質詢，在野黨立委或新科立委，通常還是會希望能親自在立法院院會，與行政院長、閣員一對一問答。