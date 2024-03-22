響應Earth Hour！桃機首度參與世界關燈日　23日調降部分照明亮度

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機場公司表示，桃園機場疫後復甦顯著，2024年累計至2月客運量為726萬人，恢復至2019年92%，為減緩氣候變遷衝擊，桃園機場積極打造綠色機場，包括推動基礎建設電動化及汰換耗能設施設備，相關作為獲得「ACI綠色機場認證」、「機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation, ACA）等級三最佳化碳管理標章」等國際認證及肯定，近3年節電量達1,160萬度，約減少5,740公噸二氧化碳當量(CO2e)排放。本次自發性響應「世界關燈日Earth Hour」活動，除了實際達到減碳效果，也希望向旅客傳達，平時關上非必要電源的節能小習慣，將可為地球爭取喘息空間，為環境永續盡一份心力。
「Earth Hour」為世界自然基金會（WWF）2007年在澳洲雪梨發起，已成為全球最大的自發性公益減碳行動，至今全球已有192 個國家與區域、超過 1萬8,000 多個世界地標一起「關燈」，包括總統府、台北101大樓等，航空產業界包括洛杉磯國際機場（LAX）、雅典國際機場（ATH）、杜拜國際機場（DXB）、溫哥華國際機場（YVR）、阿曼航空及卡達航空皆曾響應關燈活動，今年國內已超過400家企業共同參與，齊心共築臺灣綠色影響力。
為降低關燈活動對機場營運及旅客出入境作業影響，機場公司已預先於3月14日凌晨0時至3時進行燈光調整預演，以確保場地照明及安全性，正式活動期間也將透過航廈內電子看板及廣播同步提示，邀請旅客與工作人員一同認識關燈愛地球行動。
在追求永續發展道路上，機場公司以雙軸轉型為策略，將智慧化與綠色營運融入公司治理，今年第三季也將發布永續白皮書，以環境（Environment，綠色機場推動淨零與零污染）、社會（Social，幸福機場營造共融與平權）、治理（Governance，卓越機場深化經營與誠信治理），具體訂出中長期策略及對應行動計畫，攜手機場夥伴以實際行動展現減碳決心，提升桃園機場永續韌性。