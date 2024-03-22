4月電價均漲11%！產業用電「特大戶」最高漲25% 這3大機構凍漲
經濟部今（22）日召開電價費率審議會，會後宣布4月平均電價調漲11%，其中產業用電部分，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量0.5億度以上之網路資料中心，依用電量規模調漲15%~25%，意即用電特大戶像是大型資料中心、半導體等產業，最高漲25%，另學校、農漁業、農漁、社服團體本次維持電價凍漲。經濟部表示，產業用電每度3.81元仍低於台電每度成本4.17元，且仍有國際競爭力。
記者林莞茜／綜合報導
經濟部表示，本次審議經過充分討論，決議平均電價調漲約11%，調整後之整體平均電價為3.4518元/度，將於4月1日開始實施。在產業用電部分，考量不同產業經營狀況，依用電量規模調漲15%~25%，因此產業用電大用戶，以及網路資料中心(Internet Data Center, IDC)高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本。
經濟部次長林全能表示，農漁業、學校(幼兒園到大專院校)、社福團體，本次維持電價凍漲，本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。
而有關產業用電調漲，台電總經理王耀庭指出，各國工業平均電價，台灣從原本一度3.38元至3.81元，上漲 12.7%，但對比韓國每度 4.53 元、德國每度8.2元、法國每度8.45元和英國每度10.76元相比，仍有國際競爭力。