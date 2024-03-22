老闆我要加薪！55%企業認「有計畫」調薪　42%擬有獎金分紅

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相形之下，對於龍年第二季景氣，上班族依舊小心面對，持平看待的有58.7%，樂觀的佔23.6%，悲觀看待的有17.7%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+5.9%，兔年同期為-1.5%，不過前季是+3.1%，勞方連四季偏向樂觀，使得「樂觀度」也創下八季新高。
對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網調查顯示，合計有五成五(54.8%)的企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例略低於首季的56.8%，但高於去年同期的51.2%。其中又分成了：43.6%計畫「績效加薪」；僅有11.2%才是計畫「全面加薪」！對於預計加薪幅度，本次調查發現，平均落在4.4%。
當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，本次調查也發現，合計有四成二(42.1%)的企業表示，在第二季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的37.6%，創下六年以來同期新高，這當中又分成：28.8%為「平均金額沒有比去年同期高」；13.3%為「平均金額比去年同期高」。
觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，邊境解封已超過一年，資方對今年上半年的景氣，看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，訂單開始緩步回溫；對於內需導向公司來說，則有「報復性消費」力道加持，從四月初清明連假，維持到六月上旬的端午連假。
另一方面楊宗斌認為，由於正值通膨壓力高漲階段，導致實質薪資縮水，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；因此在面臨「物價漲、薪水卻不漲」的職場環境，恐怕難有過度樂觀的預期心理。
楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。
楊宗斌表示，屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。