特企／春季加盟展開跑！鄭文燦親頒總部認證　引領台灣品牌國際化

行政院副院長鄭文燦親自出席開幕式並致詞表示，台灣連鎖加盟促進協會是市場上最有公信力的團體，尤其創立總部認證機制，讓加盟主更有保障。去年台灣GDP達到23兆，服務業就佔了13兆，顯現中小企業在台灣經濟的重要地位，鄭文燦期許，未來協會將引領創造更多夢想、連結更多市場，引領台灣品牌往國際化發展。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會的使命，就是幫助年輕人創業成功率百分百，因此提出了「總部認證」計畫。過去台灣並沒有針對加盟訂定專門法規，可能因資訊不對等造成後續糾紛，總部認證計劃以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。
本屆通過認證的8家廠商包含三分春色、馬祖奶茶、露琺意、御私藏、拉亞漢堡、焦糖楓串燒、築間幸福鍋物、A&B肌膚健康管理等品牌，由行政院副院長鄭文燦親自頒發證書。
臺灣中小企業銀行也力挺總部認證理念，只要民眾選擇台灣連鎖加盟促進協會頒發的「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」的品牌加盟，貸款額度最高新臺幣200萬元、貸款期限最長6年，且利率可再享減碼優惠，倘貸款金額100萬元以內，並獲信保基金8.5成保證，得免提供保證人。
王道銀行則提供免擔保品抵押、免提供保證人、貸款金額最高300萬元、貸款期間最長五年，以實際行動協助中小企業永續經營，為加盟主打造安全的創業環境。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強進一步說明，協會的下一階段目標是打造千品牌、萬人才，輸出全球五大洲，達到這個目標的第一步，就是打造亞洲最有影響力的加盟展，今年春季展達到空前規模就是很好的開始，協會也已爭取籌辦2026世界亞太連鎖加盟年會，向國際彰顯台灣品牌優勢與競爭力，讓台灣成為連鎖品牌投資的國際樞紐市場之一。
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