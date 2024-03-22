減輕央行升息影響！行政院拍板這7類貸款　利息由政府補貼

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一、勞工紓困貸款因升息增加之負擔，由政府全額補貼
為協助受疫情影響勞工，勞動部2020年及2021年開辦勞工紓困貸款，每人貸款最高新臺幣10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息，2020年及2021年共計補貼159萬7,566名勞工貸款利息；目前貸款尚未期滿者，計有52萬名勞工。
因應央行升息，為減輕勞工朋友生活負擔及升息壓力，自2022年起，只要依約正常還款者，勞動部皆全額補貼勞工紓困貸款升息之貸款利息；有關本次央行升息，勞動部繼續全額補貼此次升息半碼所增加之利息，預計受益勞工達52萬人。
二、相關政策貸款項目不受升息影響，仍由政府繼續補貼
（一）就學貸款：目前超過93%就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，而須自行負擔利息的就學貸款學生，考量在學學生尚無經濟能力，因應此次升息，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔；畢業後還款者如申請緩繳本息，只要符合每月平均收入未達5萬元資格者，可以申請最長12年緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔，同樣不因這次升息而增加利息負擔。
（二）資金紓困振興貸款：經濟部主管之資金紓困振興貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，係依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，惟須受限每家公司的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。
（三）青年創業及啟動金貸款：經濟部主管之青年創業及啟動金貸款，係針對貸款金額100萬元以下之貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，申貸業者不受升息影響。
（四）疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款：經濟部主管之疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款，係依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，補貼額度上限約60萬。
（五）青年安心成家購屋優惠貸款：財政部主管之青安貸款，不論既有貸戶或新貸戶，均維持由公股行庫自行吸收半碼，加計2023年8月青安貸款精進方案，由政府額外補貼1碼，補貼期限至2026年7月31日止。因應本次升息半碼，將持續補貼因升息所增加之利息至前開期限止，不增加申貸戶之負擔。
（六）內政部政策性房貸：該政策性房貸措施已享有優惠貸款利率，且2022年3月央行升息時，已由內政部住宅基金吸收半碼至2026年7月31日止；因應本次升息半碼，將持續補貼因升息所增加之利息至前開期限止，不增加申貸戶之負擔。