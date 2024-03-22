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減輕央行升息影響！行政院拍板這7類貸款　利息由政府補貼

▲鄭文燦今邀集多個部會，決議由政府全額補貼升息之勞工紓困貸款利息。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲鄭文燦今邀集多個部會，決議由政府全額補貼升息之勞工紓困貸款利息。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者陳佩君／台北報導

中央銀行昨日決議宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），並自今（22）日起實施。考量升息將加重借貸資金成本及貸款族還款壓力，為減輕部分民眾貸款負擔，行政院副院長鄭文燦今邀集中央銀行、國家發展委員會、內政部、財政部、經濟部、教育部、勞動部等部會，決議由政府全額補貼升息之勞工紓困貸款利息；至於就學貸款、資金紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款、疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款、青年安心成家購屋貸款、政策性房貸補貼等部分，則不受升息影響，仍由政府繼續補貼。

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為避免弱勢族群、學生，及受疫情影響而申請紓困貸款之勞工及企業受到衝擊，鄭文燦今會同與會代表針對勞工紓困貸款及各項政策貸款項目進行討論，並決議採取7項措施，以減輕特定族群負擔，讓需要照顧的族群獲得政府最好的照顧。

一、勞工紓困貸款因升息增加之負擔，由政府全額補貼

為協助受疫情影響勞工，勞動部2020年及2021年開辦勞工紓困貸款，每人貸款最高新臺幣10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息，2020年及2021年共計補貼159萬7,566名勞工貸款利息；目前貸款尚未期滿者，計有52萬名勞工。

因應央行升息，為減輕勞工朋友生活負擔及升息壓力，自2022年起，只要依約正常還款者，勞動部皆全額補貼勞工紓困貸款升息之貸款利息；有關本次央行升息，勞動部繼續全額補貼此次升息半碼所增加之利息，預計受益勞工達52萬人。

二、相關政策貸款項目不受升息影響，仍由政府繼續補貼

（一）就學貸款：目前超過93%就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，而須自行負擔利息的就學貸款學生，考量在學學生尚無經濟能力，因應此次升息，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔；畢業後還款者如申請緩繳本息，只要符合每月平均收入未達5萬元資格者，可以申請最長12年緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔，同樣不因這次升息而增加利息負擔。

（二）資金紓困振興貸款：經濟部主管之資金紓困振興貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，係依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，惟須受限每家公司的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。

（三）青年創業及啟動金貸款：經濟部主管之青年創業及啟動金貸款，係針對貸款金額100萬元以下之貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，申貸業者不受升息影響。

（四）疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款：經濟部主管之疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款，係依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，補貼額度上限約60萬。

（五）青年安心成家購屋優惠貸款：財政部主管之青安貸款，不論既有貸戶或新貸戶，均維持由公股行庫自行吸收半碼，加計2023年8月青安貸款精進方案，由政府額外補貼1碼，補貼期限至2026年7月31日止。因應本次升息半碼，將持續補貼因升息所增加之利息至前開期限止，不增加申貸戶之負擔。

（六）內政部政策性房貸：該政策性房貸措施已享有優惠貸款利率，且2022年3月央行升息時，已由內政部住宅基金吸收半碼至2026年7月31日止；因應本次升息半碼，將持續補貼因升息所增加之利息至前開期限止，不增加申貸戶之負擔。

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