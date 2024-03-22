啦啦隊女孩Mina大突破！比基尼太小「放送側面風光」 寵200萬粉
統一獅Uni-Girls、台鋼獵鷹Wings Girls成員Mina（吳綵冞），同時兼任舞團O2 GIRL氧氣女孩團長，也有模特兒、DJ、主持人等多種身分，甜美相貌與率真個性，擄獲廣大粉絲的支持與喜愛，粉專坐擁200萬粉絲的Mina，仍在追求其他領域的突破，毫不畏懼挑戰大尺度寫真拍攝，穿上小SIZE比基尼，大方放送側面風光，讓人大飽眼福。
記者楊穎軒／綜合報導
Mina近來推出個人首本數位寫真書，為回饋粉絲一路來的支持，她特地挑選一組寫真內相片讓大家挑選，最終決定封面樣式，搶先曝光的照片，Mina穿碎花睡衣側躺床上，顯露傲人酥胸，或是換上三點式泳衣，搭配同樣可人的甜美樣貌，甚至大膽展現唯美側胸和臀部曲線，粉絲與好友留言：「超口愛」、「好美！」還有人笑說真的讓人看著「冞冞糊糊」。
這本作品是Mina攜手專業團隊前往北台灣宜蘭拍攝取景的成果，此次與陳伸維攝影師的合作，特別強調男友視角般的鏡頭設定，讓讀者們與Mina在書中化身穩定交往的情侶關係，漫遊在各類場景中，共同創作最迷人的春日景色。
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