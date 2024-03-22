企鵝妹爬陽明山開直播！台人疑惑「沒什麼抖內」掀筆戰：吃相難看
南韓實況主「企鵝妹」柳允進（Jinny）外型甜美、個性直率，在歐美和亞洲都有大批粉絲，去年她來到台灣徒步環島，曾引發騷動，之後回到韓國陪伴家人，直到最近又抵台旅遊，卻完全失去討論度，因此有網友發文質疑她是否已經不紅了。
記者吳昕蓓／綜合報導
一名網友在PTT發文表示：「有沒有企鵝妹這次來台灣不紅的八卦？」他在內文說道，雖然企鵝妹還是會開台，但爬陽明山都沒人通知，「好像茶爸這一次也沒狂撒錢？！不知道上一次撿到的流浪狗gina還好嗎？我剛瞄了一下也沒什麼人在抖內，更沒人去找她拍照阿，有沒有這一次不太紅的八卦」。
貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論，不少網友都直呼，「去年才來過，吃相難看，太急了」、「誰會特別去爬陽明山找她拍照啊？」、「流量密碼去年用過了」、「一年撈一次。羊毛也不是這樣薅的」、「就剩你在關心」、「一個三流小角色是要天天當國際巨星捧嗎？」
然而也有網友直言，這次只是普通的旅遊，確實比較沒有亮點，沒必要講話那麼難聽，「吃喝玩樂不辛苦就一般旅遊」、「台灣就沒什麼好玩的地方，上次是徒步環島路上能有突發事件，不是靠景點」、「上次用走的比較有話題吧」、「台灣仔就是跟風啊，這次沒有風」，意外掀起熱議。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道