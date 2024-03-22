高雄巨蛋春季旅展首日爆人潮　國際金旅獎聯手參展

主打高雄首屆「專業純旅展」的「2023 高雄巨蛋春季旅展」3/22至3/25登場，集結60家旅遊業者、星級飯店、境外單位、遊樂園、專業留遊學業者等，共160個攤位。更有媲美旅遊界奧斯卡的「國際金旅獎」獲獎業者，包含可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊、東南旅遊、麗緻國際旅行社(熱褲旅遊)參展。國內外旅遊皆有驚喜優惠，開展首日就吸引大批民眾前往。
記者陳美嘉／高雄報導
面對持續興盛的出國旅遊市場，業者祭出各式展期限定優惠與獨家商品，挑戰市場最低價。五福旅遊祭出超划算旅展優惠，不管什麼主題性質皆有相關行程，旅展最高２人減10,000；除了國人超愛的日韓行程，春夏也是暢遊歐洲的好季節，浪漫歐洲推薦「優質瑞法10日」125,900起，可享第二人減10,000，想要玩歐美長程線的民眾，可趁旅展搶優惠。
可樂旅遊針對親子最愛的東北亞樂園旅行推出優惠行程，此外，歌詩達郵輪-莎倫娜號，暑假全家同樂同艙4,900元起、日本九州2天1夜自由行最低未稅價12,288元起，更有多項超值套票買一送一，吸引民眾搶購。旅行界的誠品-晴天旅遊規劃金質獎推薦行程，包含「北歐三國之旅」、「波蘭、波羅的海三小國、斯洛伐克」、「東非五國」、「2025正北極」，促銷優惠團，品質不打折。針對在全球各地旅客間颳起一陣旋風的越南，麗緻國際旅行社祭出超殺的旅展優惠價，「驚豔峴港」原價21,590元起，旅展優惠價17,590元起。
國內旅遊部份，首次參展的全台最高宮殿旅館-梨山賓館、中部賞螢聖地-東勢林場開賣森林渡假會館、小叮噹科學主題樂園、豪華露營俱樂部Glamping Club、彰化社頭「清水那方」及台中大安「向海那漾」等都有優惠推出。還有難得的「海外留遊學主題館」，暑假計畫帶孩子出國體驗留遊學，千萬別錯過。