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路跑／烏龍派出所路跑7月登場！3月28日前搶先報名、抽阿兩折疊椅

▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，3月28日前搶先報名，將有機會抽到阿兩折疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，3月28日前搶先報名，將有機會抽到阿兩折疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

全台首辦的烏龍派出所路跑將於7月21 日、7 月 28 日分別在台中、台北舉辦，沿途賽道將充滿烏龍派出所相關元素，還會有許多經典場景提供參賽者打卡。活動正式報名時間為3月28日，現在已開放搶先報名，於期間內報名繳費者將有機會抽到「阿兩一兼二顧保冷折疊椅」。

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賽事官方表示，超人氣經典動漫《烏龍派出所》是許多人心中的童年回憶，陪伴粉絲度過無數歡笑聲，這次《烏龍派出所》將來台灣出差，舉辦首場溫馨又搞笑的路跑活動。

《烏龍派出所路跑》全台僅舉辦兩場活動，分別在 7 月 21 日台中中央球場、7 月 28 日新北大都會公園兩地開跑，邀請大家一起跟著兩津勘吉、大原所長、中川、麗子體驗熱血一天，並帶粉絲重溫那些經典懷舊場面。

「烏龍派出所路跑」報名相關資訊

▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，3月28日前搶先報名，將有機會抽到阿兩折疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，3月28日前搶先報名，將有機會抽到阿兩折疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）
「烏龍派出所路跑」目前已開放搶先報名，在3月28日前報名繳費者，即可抽「阿兩一兼二顧保冷折疊椅」，新北場及台中場各有300 組獎品。

錯過3月28日者，也能夠搶先在4月11日前報名，將能夠獲得抽取「熱褲刑警猛男抱枕」資格，新北場及台中場也一樣各有300 組獎品。

正式報名期間：2024年3月29日至2024年4月25日


「烏龍派出所路跑」賽事相關資訊

烏龍派出所路跑-台中場

時間：2024年7月21日

地點：台中市中央球場（3.5k）

活動路線：起點→右轉凱旋路→右轉僑大八街→右轉經貿五路→右轉中科路→右轉大鵬路→右轉中央公園自行車道→終點

烏龍派出所路跑－新北場

日期：2024年7月28日

地點：新北市大都會公園（3.5k）

活動路線：起跑→經愛心走廊→經疏洪五路一段→橋下廣場折返→經疏洪五路一段→婚紗廣場(告白廣場)→經辰光租借站→終點

「烏龍派出所路跑」參賽禮＆完賽禮介紹

本次路跑共分成兩個報名組別，「龜有派出所組」以及「警察出動組」，兩個組別在賽事內容上沒有區別，但報名費用分別為$980、$1,980。

▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為報名「龜有派出所組」的參賽禮與完賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為報名「龜有派出所組」的參賽禮與完賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
兩個組別報名參賽都將獲得造甘那盃運動上衣、兩津棒球帽、龜有走透透隨身側背包、烏龍派出所大浴巾以及完賽獎牌，不過「警察出動組」將會額外收到限定保溫杯和兩津抱枕。

▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為報名「警察出動組」的參賽禮與完賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為報名「警察出動組」的參賽禮與完賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
此外，賽事方也有提供許多限定加購週邊，例如龜有尚蓋讚軟式硅藻土地墊、兩津勘吉隨身單肩小方包、阿兩完賽上衣和烏龍派出所輕便摺疊椅。

▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲全台首場烏龍派出所路跑7月登場，圖為完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
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