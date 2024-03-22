路跑／烏龍派出所路跑7月登場！3月28日前搶先報名、抽阿兩折疊椅

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《烏龍派出所路跑》全台僅舉辦兩場活動，分別在 7 月 21 日台中中央球場、7 月 28 日新北大都會公園兩地開跑，邀請大家一起跟著兩津勘吉、大原所長、中川、麗子體驗熱血一天，並帶粉絲重溫那些經典懷舊場面。
「烏龍派出所路跑」報名相關資訊
「烏龍派出所路跑」目前已開放搶先報名，在3月28日前報名繳費者，即可抽「阿兩一兼二顧保冷折疊椅」，新北場及台中場各有300 組獎品。
錯過3月28日者，也能夠搶先在4月11日前報名，將能夠獲得抽取「熱褲刑警猛男抱枕」資格，新北場及台中場也一樣各有300 組獎品。
正式報名期間：2024年3月29日至2024年4月25日
「烏龍派出所路跑」賽事相關資訊
烏龍派出所路跑-台中場
時間：2024年7月21日
地點：台中市中央球場（3.5k）
活動路線：起點→右轉凱旋路→右轉僑大八街→右轉經貿五路→右轉中科路→右轉大鵬路→右轉中央公園自行車道→終點
烏龍派出所路跑－新北場
日期：2024年7月28日
地點：新北市大都會公園（3.5k）
活動路線：起跑→經愛心走廊→經疏洪五路一段→橋下廣場折返→經疏洪五路一段→婚紗廣場(告白廣場)→經辰光租借站→終點
「烏龍派出所路跑」參賽禮＆完賽禮介紹
本次路跑共分成兩個報名組別，「龜有派出所組」以及「警察出動組」，兩個組別在賽事內容上沒有區別，但報名費用分別為$980、$1,980。
兩個組別報名參賽都將獲得造甘那盃運動上衣、兩津棒球帽、龜有走透透隨身側背包、烏龍派出所大浴巾以及完賽獎牌，不過「警察出動組」將會額外收到限定保溫杯和兩津抱枕。
此外，賽事方也有提供許多限定加購週邊，例如龜有尚蓋讚軟式硅藻土地墊、兩津勘吉隨身單肩小方包、阿兩完賽上衣和烏龍派出所輕便摺疊椅。
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