天氣預報／今天不是最熱！假日「高溫飆到34度」 降溫轉雨時機曝
週末出遊注意防曬！明（23日）起至下週一各地高溫普遍可達30度，中南部近山區上看攝氏34度，不過要留意早晚溫差大，夜晚清晨與白天的溫差可達攝氏9度至10度，炎熱的天氣持續到下週一，下週二鋒面和東北季風接力影響，北部、東半部地區降溫轉雨，低溫下探攝氏16度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，明天到下週一天氣晴朗穩定，各地高溫可到30度，中南部會再更高溫，尤其週六、週日更熱，北部、東半部高溫達攝氏28度至30度，中南部更熱，高溫有攝氏30度至32度，中南部近山區、平地高溫上看攝氏33度至34度。
明起到下週一雖逐日升溫，不過日夜溫差大，低溫普遍僅有攝氏17度至19度，其中週日到下週一低溫約攝氏20度，加上白天高溫較高，溫差可達攝氏9度到10度。
周末可以把握好天氣出遊，到下週一前水氣少，僅有迎風面地區花東、恆春半島有局部短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過雨勢不是很明顯，主要留意高溫影響。
下週二、下週三鋒面快速掠過，加上東北季風增強，下週二迎風面地區北部、東半部有局部短暫雨，下週三開始水氣減少，剩東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
由於東北季風影響，下週二、下週三溫度略降，北部、東北部雲量增多且有雨，高溫下降至攝氏23度，低溫剩下攝氏16度至17度；下週四、下週五東北季風減弱，氣溫又回升，僅東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。