大谷翔平解除與水原一平好友、刪光所有合照！獨留這張3人同框照
大谷翔平狠斷舊緣！近日遭昔日好友兼翻譯水原一平的簽賭案波及，不僅被騙走約450萬美元，同時因為帳戶的轉帳紀錄，讓大谷自己也受到牽連。道奇球團在第一時間開除了水原一平，大谷翔平也火速切割，不僅解除社群平台的好友關係，連帶照片也刪得一乾二淨，獨留一張與「神鱒」Mike Trout的三人合照，然而輿論與調查才正要開始。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
在這件震驚體壇的消息爆出後，由於水原前後說法不一，導致眾說紛紜，讓此案顯得更加撲朔迷離。雖然大谷方發言人不斷將己方定位成「竊盜案的受害者」，切斷過往與之建立的所有聯繫，然而美國律師協會在今（22）日提出質疑，表明大谷那兩筆各50萬美元的轉帳紀錄就是最佳證據，代表大谷其實是知情的。
其中真假情節或許只有當事人清楚，不過隨著事件發酵，大谷翔平做出的回應又快又狠，先是退追帳號，接著刪除合照，包括日前公布愛妻的那唯一一張，也是僅此一張的「四人同框」，唯獨保留2023年在天使時期與 Trout的合照，三人同框畫面定格成永恆，要再次相聚卻成絕響。
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