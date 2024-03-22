「屏東三大日音樂節」4月嗨3天！天后温嵐回來了 超強卡司陣容曝
春天音樂盛事之一「2024屏東三大日音樂節」將於4月12日起至14日，一連3天在屏東縣體育館前草地登場，卡司陣容跟著曝光，首日由温嵐、卓文萱、魏如昀、蔡旻佑、李子森打頭陣演出；第二天則是由張震嶽領軍芒果醬、麋先生、原子邦妮開唱；最後一天是「金曲歌后」魏如萱帶領Ozone、陳華、黃玠瑋等登台開趴，此活動全程免費參加，歌迷絕對不要錯過。
記者吳雨婕／綜合報導
屏東三大日音樂節第一日邀請到唱跳天后温嵐強勢回歸，已經超過10年以上沒到屏東演出的她，更直接在臉書上預告，要粉絲「一起出力耶」，温嵐將會端出「回憶殺」經典歌曲連發，誓言要讓參與屏東三大日音樂節的歌迷們，來一場戶外KTV，一起全場尖叫大合唱。許久沒有在屏東演出的温嵐，更期待演出後能夠品嚐萬巒豬腳、東港鮪魚、里港扁食等屏東特有的美食。
張震嶽經典歌曲無數、演出更是充滿搖滾魅力，這次將於13日週六夜晚壓軸登場，他表示，之前都是到恆春或墾丁演出，首次終於在春天可以來到綠草如茵的屏東市演出，笑說是對屏東市「愛的初體驗」，還有以前樂團的Bass手好友阿蒙在屏東有開間酒吧，大力推薦屏東最適合春天到訪，這次演出完有時間要去混一下！至於演出歌單：「有快有慢，都是大家喜愛的，到時候現場聽到就知道了！」
「屏東三大日音樂節」是屏東縣政府打造的大型音樂活動，在每年春天挑選3天舉辦，自2018年起已經連續舉辦7年，去年吸引超過10萬名樂迷湧進屏東市朝聖，3天演出將同步於MTV台、三立綜合台、三立新聞網、LINE TODAY直播。
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