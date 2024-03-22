不能好聚好散？6成6離職遭刁難　被主管冷言冷語、工作量暴增

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主要被「刁難」的情況，在可複選情況下，主要依序為「以找不到人為藉口，延後離職日」（63.3%）、「以交接未完為藉口，延後離職日」（43.4%）、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」（37.2%），以及「離職日前，工作量突然暴增」（26.3%）、「找藉口預扣或延後發薪」（20.3%）。
其他的「離職刁難」狀況又還有「要求放棄獎金或分紅」（18.8%）、「要求放棄未休的年假或補休」（17.1%）、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」（15.6%），以及「離職日前，突然被改變職務或職位」（13.2%）、「找藉口不發離職證明書」（11.7%）。
面對龍年「報復性轉職潮」，企業這邊有沒有任何對策呢？yes123求職網的調查發現，有高達77.3%的企業會進行所謂的「離職面談」。
可惜在經過離職面談，試圖探索員工的內心後，平均來說，能夠成功慰留的機率，大約僅落在20.9%，其中有76.8%的公司自認，「確實了解」多數員工真正離開的原因。
企業端自認的「離職導火線」，在可複選情況下，前5名分別為「薪資的問題」（62%）、「工作內容的問題」（44.1%）、「工作壓力的問題」（36.4%），以及「個人家庭因素的問題」（31.2%）、「獎金或分紅的問題」（28.5%）。
至於6到10名的辭職原因，分別是「工作量的問題」（23%）、「工作時間的問題」（20.9%）、「升遷的問題」（19.1%），以及「個人健康因素的問題」（16.7%）、「與上司相處的問題」（13.4%）。