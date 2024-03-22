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想看大谷翔平來台獻技好貴！大聯盟海外賽價格出爐　成本至少2億

▲想看大谷翔平來台獻技好貴！大聯盟海外賽價格出爐，成本至少2億。（圖／道奇隊推特）
▲想看大谷翔平來台獻技好貴！大聯盟海外賽價格出爐，成本至少2億。（圖／道奇隊推特）

記者張志宇/台北報導

大谷翔平有機會來台！大聯盟首爾海外開幕系列戰在昨（21）日正式落幕，在今（22）日根據《中央社》報導指出，台灣某運動行銷公司高層在1月時，已經飛往洛杉磯與道奇主管會面，探討能否以台北大巨蛋為主場，讓道奇來到台灣進行海外賽，而根據相關人士透露，若要舉辦大聯盟海外賽，最少需要約600萬美元（約1.8億台幣）的基本費用，加上相關費用，可能至少要2億台幣以上，指定球隊可能會更貴，想看道奇隊跟大谷翔平在大巨蛋比賽，機會不低。

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根據運動行銷公司人士透露，目前大聯盟也在計劃在世界各地舉行賽事的可能性，大巨蛋也會是考慮地點，而今年11月就會有世界12強賽事，大聯盟也可藉此觀察相關效益。

大巨蛋可以遮風避雨，沒有天氣的因素影響，加上道奇隊對台灣、亞洲市場都一直很有興趣，2010年洛杉磯道奇來台及MLB全明星台灣大賽等，都是由此運動行銷公司舉辦，所以相信未來舉辦大型賽會的機會很高。不過成本需要2億台幣以上，就看行銷公司能否爭取到來台機會。

大聯盟近年一直向海外市場擴張，先是在2019年讓紐約洋基與波士頓紅襪，到倫敦奧運主場館打了2場比賽，當時就吸引了11萬人次觀看，原計畫每年都安排不同球隊到歐洲國家比賽，但最終因遭遇疫情而作罷。

今年是大聯盟睽違5年再度重返亞洲市場，派出兩支陣中擁有多名亞洲球員的道奇與教士，鎖定亞洲市場的意圖明顯，若比賽開出紅盤，相信明年球季甚至未來，隨著台北大巨蛋啟用，大聯盟將考慮來到台灣進行海外開幕戰。

此外是否來到台灣舉行海外賽，大聯盟主席Rob Manfred在去年就公開表示，「日本、台灣、韓國都是大聯盟拓展海外市場重要的一環，未來幾年會到這些國家進行比賽。」

《NOWnews》記者採訪相關人士，他指出，大聯盟通常要舉辦開幕戰、海外賽都可能要五年計劃，不但要安排好時程，也要考量到未來發展，大聯盟已經是全球性品牌，會考慮的點很多，但只要效益夠，球隊成行的可能性很大。

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