4月電價調漲！強者曬「2位數」電費帳單 曝1神招必申請：差很多
經濟部今（22）日召開電價審議會，拍板4月新電價，平均電價調整約11%，民生用電同時受影響，電費漲價的消息出爐後，讓大批民眾相當無奈。一名網友日前就曬出自家電費帳單，金額竟只有2位數，全場都佩服不已，他也透露了自己的省電方法，其中「節電獎勵」占了大部分功勞。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在臉書社團「爆怨公社」中發文，他曬出2月電費帳單，竟只要90元，2位數的驚人金額引起大批網友關注。原PO也分享省電訣竅，除了租屋要找以台水、台電計價的房東，也是因為他上大夜班，只有白天在家用電，「大夜班的好處…前提是要有個採光良好的陽台！」
此外，由於原PO的用電量比同期還低上許多，他登錄節電獎勵活動後，也扣除了大部分的電費。根據台電官網指出，只要符合資格且用電量較去年同期減少的用戶，可根據節省的度數獲得相對獎金，但民眾必須主動以電號或地址登錄。
貼文曝光後，不少人佩服不已，也有人分享自己的省電招式，「節電獎勵那個一定要申請，差很多」、「除了上大夜的好處外，更像我家是沒裝冷氣，有時連電扇都沒開」、「我認識的包租遇過房客電表幾乎沒啥跳，一問之下才知道是個寒流也洗冷水澡的狠人」。