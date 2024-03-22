央行升息半碼台股持續修正？分析師：AI多頭抵銷負面影響
台北股市周五（22日）早盤續創新高，但隨後紅翻黑，一度跌逾百點，上下震盪212點，所幸有台積電拉尾盤，終場指數逆轉，漲29.34點，收20228.43點，成交量4958億元。有分析師指出，台股雖站穩2萬點大關，但受到央行升息半碼影響，估下周會持續消化這個利空，有拉回但估不會拉多，整體多頭主流仍在AI族群，整體還是受惠AI浪潮，AI的多頭可以抵銷升息半碼的負面影響。
記者許家禎／台北報導
針對台股站穩2萬點，啟發投顧分析師陳立委表示，台股站上2萬點屢創歷史新高，主要是輝達功不可沒，因為全球都在走AI熱潮，再加上輝達執行長黃仁勳是台灣出身，跟台灣供應鏈關係也很好，帶動這波漲勢，尤其以權值股台積電、鴻海漲勢最為兇猛，不僅自身股價創下新高，也拉抬台股衝上2萬點大關。
另外，聯準會主席鮑爾釋出好消息，今年降息3次的預期不變，市場吃下定心丸，全球股市也歡聲雷動，再來是近期地緣政治風險轉小，沒有什麼利空，因此台股站穩2萬大關。但22日台股開高走低，陳立委認為跟央行意外升息半碼拖不了干係，畢竟升息對股市都是利空消息，且全球都在降，只有台灣升。
陳立委表示，當然央行主要考量國內4月電價擬議調漲的直接影響及成本轉嫁效果，恐形成「通膨預期心理」，希望以升息來應對。對於企業來說，企業成本變增加將侵蝕獲利，對消費者來說，房貸壓力增加、電費增加，消費支出勢必減少，整體不利台股，但他認為升息半碼對台股的影響，應該這幾天消化完就結束了，但整體還是受惠AI浪潮，AI的多頭可以抵銷升息半碼的負面影響。
※【NOWnews 今日新聞
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