台中魚市場「童丸節」 超萌咪將同樂還送百萬購物金

中臺灣最大海鮮魚貨交易平台─台中漁市場，自推出漁人町日本星光市集後大爆紅，單日創造了3萬人次高峰。為迎接兒童節，近期打造超萌的大型充氣裝置藝術咪將，與主題式海洋充氣城堡，還有專屬系列童画工作坊等，巴結小朋友。且為回饋消費者，另有百萬購物金大放送，只要下載註冊專屬會員APP，即贈購物金50元。配合四月主打「月月抽機票」，還有機會抽中日本來回機票。
記者金武鳯/台中報導
迎接兒童節，漁人町日本星光市集將於4月1日至28日舉辦童丸節，結合日本兒童節象徵的飄揚鯉魚旗，仿佛穿越時空進入了一個充滿古典和現代融合的奇幻世界。此外，市集還特別為孩子打造高度達10米的裝置藝術「咪將」，萌樣咪將超吸睛，經過台中74交流道遠遠就可以看到，市集要用貓奴熱愛的肉球，一起迎接充滿童心與歡笑日子！
此外，還有主題式海洋充氣城堡，近6公尺長的無敵好玩海洋生物等，透過裝置藝術帶領小朋友體驗藝術的多元與有趣，開啟孩子冒險勇氣，也學習海洋生態保育意識。另外還設置專屬系列童画工作坊、16場舞台表演與近百攤美食與手作市集等，彷如變身兒童樂園。
值得一提的是，為回饋民眾購物金，漁人町星光市集百萬大放送，推出專屬會員APP，下載註冊即贈購物金50元，4月主打「月月抽日本來回機票」。3月27日購物金起跑，現場美食攤位響應回饋兌換外，本次更特邀台中魚市場、潮港城國際美食館響應送好禮，活動優惠與神秘好禮不定期大放送，快來下載註冊收好禮！
漁人町日本星光市集於去年9月開幕，是全台首創太陽能型的市集，占地700坪大型廣場，有118個日式木造攤位，洋溢濃濃日式風情，一夕爆紅，人潮不斷，單日創造出3萬人次人潮。尤其因擁有逾千個停車位，方便消費者停車需求，更贏得好口碑。