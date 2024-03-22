酒吧服務生竟是大咖歌王！驚人畫面流出 出道20年近況曝光
「金曲歌王」蕭煌奇推出新歌〈Good Show〉，在MV中他挑戰舞蹈，特別演出從酒吧服務生到「舞王」，成為全場焦點的逗趣故事。隨著新歌陸續釋出，蕭煌奇也透露將於6月15日前進高流舉辦出道20周年的演唱會「朋友你現在好嗎？」他表示，相當喜歡高雄的天氣與人情味，期待夏天與樂迷相見，門票於3月29日在Ticket Plus遠大售票正式開賣。
記者吳雨婕／綜合報導
2023年底才剛加盟華納音樂，蕭煌奇即開啟一連串全新計畫，不僅才宣布在5月12日舉辦「Good Show」新歌演唱會，更趁勢一連推出兩首全新單曲，包括上週推出的經典情歌〈一直被愛著〉；以及將上線的動感Disco風單曲〈Good Show〉。蕭煌奇此次在〈Good Show〉MV中一次身兼「演員」及「舞者」兩角，MV中蕭煌奇飾演一位酒吧的服務生，看著生意慘淡的酒吧及萎靡的舞者們，他在一陣突發奇想後突然走上舞台跳起舞，卻意外帶動了整間酒吧的氣氛及熱情，酒吧又恢復以往的風華。蕭煌奇分享練舞心得：「以往大多數拍MV都是對嘴，心態上比較輕鬆，但這次除了要演戲還要跳舞，參與的層面更多，透過跳舞也有種大家一起共襄盛舉的感覺，整個拍攝過程都很歡樂！」
蕭煌奇表示，除了會在5月12日的演唱會首唱新歌，也有機會看到現場〈Good Show〉「舞蹈版」演出。今年上半年可以說是非常忙碌的蕭煌奇，不僅會先在5月12日舉行新歌演唱會，緊接著6月15日會在高流舉行20周年演唱會，他也預告新專輯將在5月推出，希望歌迷拭目以待。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道