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虎航促銷機票來了！「所有航線」1000元起　此資格超低價100元起

▲台灣虎航又將有新促銷機票，此次「找蛋限定活動」共有兩天，其中尊榮虎會員可於3月26日下訂，全航線皆有優惠，最低單程未稅價100元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航又將有新促銷機票，此次「找蛋限定活動」共有兩天，其中尊榮虎會員可於3月26日下訂，全航線皆有優惠，最低單程未稅價100元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航又將有新促銷機票，此次因應復活節推出「找蛋限定活動」，共促銷三天，包含尊榮虎會員限定的3月26日，與所有人皆可購買的3月27～3月28日。此次全航線皆有優惠，最低單程未稅價限會員有100元起的超低價，可下訂日期為3月27日 ~ 10月26日。其中尊榮虎須從指定購票連結，且本次必須要一次下訂來回機票。另外，捷星航空（Jetstar Airways）日本也於今（22）日16:00開賣促銷機票，優惠至3月26日16:00，東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1893元）。

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此次虎航的「找蛋限定活動」共有三天，尊榮虎會員、聯名卡友可搶先於3月26日的10:00 ~ 23:59下訂，且須透過專屬網站(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，目前尚未開通，當日才會開放。此次尊榮虎會員、聯名卡友將享有最低單程未稅價100元的優惠價格，另為1000元/1500元起。全體虎迷則是可於3月27日10:00 ~ 3月28日23:59搶票，優惠價格則為1000元/1500元。

這三天可下訂的搭乘期間皆為2024年3月27日 ~ 10月26日，且全航線皆享優惠。

▲台灣虎航因應復活節推出「找蛋限定活動」。（圖／取自虎航官網）
▲台灣虎航因應復活節推出「找蛋限定活動」。（圖／取自虎航官網）
台灣虎航並列出注意事項：
1.此次尊榮虎會員、聯名卡友須透過專屬購票網頁(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，目前尚未開通，當日才會開放，需完成身分驗證後方可進行購票。 tigerpoints 必須是旅程結束後 24小時內才會入帳，尚未搭乘或是未買來回票，僅有搭單程的，一概都不會計算點數。

2.尊榮虎(tigerprime)封館優惠，每筆訂單第一位乘客皆需為尊榮虎(tigerprime)，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎(tigerprime)不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎(tigerprime)同行方可進行訂購。

3.上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。

4.所有預定均不可退款、不可轉讓、不可分割

除了虎航，想飛日本則可參考捷星航空（Jetstar Airways）日本，於今（22）日16:00於官網（按此）開賣促銷機票，優惠至3月26日16:00為止。其中包含東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1893元），且可出發日期皆為202442~ 425日以及56 ~ 66日。此次的最大優惠，還包含可以買單程。

此波活動，除了東京成田與大阪關西飛往台北桃園機場的優惠之外，捷星航空針對日本國內線也有日圓1990元的優惠價，從東京成田機場飛往高松、松山、福岡等地，甚至遠到札幌新千歲機場，也都有單程未稅價1990日圓的優惠。

▲捷星航空日本於台灣時間今（22） 日下午16:00 開始～3月26日16:00推出東京與大阪飛台北的促銷機票，單程未稅價僅8990日圓（約台幣1893元）。（圖／取自捷星航空日本Jetstar Japan臉書）
▲捷星航空日本於台灣時間今（22） 日下午16:00 開始～3月26日16:00推出東京與大阪飛台北的促銷機票，單程未稅價僅8990日圓（約台幣1893元）。（圖／取自捷星航空日本Jetstar Japan臉書）

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