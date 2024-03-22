虎航促銷機票來了！「所有航線」1000元起 此資格超低價100元起
台灣虎航又將有新促銷機票，此次因應復活節推出「找蛋限定活動」，共促銷三天，包含尊榮虎會員限定的3月26日，與所有人皆可購買的3月27～3月28日。此次全航線皆有優惠，最低單程未稅價限會員有100元起的超低價，可下訂日期為3月27日 ~ 10月26日。其中尊榮虎須從指定購票連結，且本次必須要一次下訂來回機票。另外，捷星航空（Jetstar Airways）日本也於今（22）日16:00開賣促銷機票，優惠至3月26日16:00，東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1893元）。
記者葉盛耀/綜合報導
此次虎航的「找蛋限定活動」共有三天，尊榮虎會員、聯名卡友可搶先於3月26日的10:00 ~ 23:59下訂，且須透過專屬網站(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，目前尚未開通，當日才會開放。此次尊榮虎會員、聯名卡友將享有最低單程未稅價100元的優惠價格，另為1000元/1500元起。全體虎迷則是可於3月27日10:00 ~ 3月28日23:59搶票，優惠價格則為1000元/1500元。
這三天可下訂的搭乘期間皆為2024年3月27日 ~ 10月26日，且全航線皆享優惠。
台灣虎航並列出注意事項：
1.此次尊榮虎會員、聯名卡友須透過專屬購票網頁(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，目前尚未開通，當日才會開放，需完成身分驗證後方可進行購票。 tigerpoints 必須是旅程結束後 24小時內才會入帳，尚未搭乘或是未買來回票，僅有搭單程的，一概都不會計算點數。
2.尊榮虎(tigerprime)封館優惠，每筆訂單第一位乘客皆需為尊榮虎(tigerprime)，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎(tigerprime)不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎(tigerprime)同行方可進行訂購。
3.上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。
4.所有預定均不可退款、不可轉讓、不可分割。
除了虎航，想飛日本則可參考捷星航空（Jetstar Airways）日本，於今（22）日16:00於官網（按此）開賣促銷機票，優惠至3月26日16:00為止。其中包含東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1893元），且可出發日期皆為2024年4月2日~ 4月25日以及5月6日 ~ 6月6日。此次的最大優惠，還包含可以買單程。
此波活動，除了東京成田與大阪關西飛往台北桃園機場的優惠之外，捷星航空針對日本國內線也有日圓1990元的優惠價，從東京成田機場飛往高松、松山、福岡等地，甚至遠到札幌新千歲機場，也都有單程未稅價1990日圓的優惠。