春天天氣一直變！洗完車就下雨超煩　達人教「1妙招」：放心去洗

我是廣告 請繼續往下閱讀
林浩昇指出，許多民眾有「會下雨不要洗車、打完蠟下雨很浪費」的觀念，但事實上，洗完車打上蠟，如同人體塗上乳液可以保護毛細孔，無論在高溫或下雨的環境下，都能充分保護車漆，尤其接下來梅雨季即將到來，酸雨對車體的傷害非常大，打蠟就是最好的預防。
林浩昇強調，無論未來幾天會不會下雨，只要洗完車「打蠟」，就不用擔憂車子馬上又變髒，或蠟會被雨水沖掉；此外，除了打蠟外，「鍍膜」也是民眾平時也可以考慮的選擇，雖然價格較貴，但可以長達半年至一年不用打蠟，相當適合台灣變化快速的天氣。
春夏天氣難掌握 引擎、雨刷、擋風玻璃都要檢查
每當遇到季節變換，引擎的狀況也要特別留意，林浩昇提及，有些人很在意機油號數在冬天、夏天要做更替，但台灣相較於許多國家會有下雪或超極端高溫，天氣的變化幅度相對較小，因此機油只要定期更換即可，想讓引擎耗損變低，最重要的還是「水的檢查」，尤其老車在氣溫高時容易有管路滲水等問題，務必定期巡視。
此外，雨季來臨檢查雨刷是否正常是最基本的事，可以多留意的是，汽車擋風玻璃上的「除油膜」也格外重要，春季常有空氣品質不佳的情況，有時玻璃髒、清不乾淨並非雨刷或玻璃的問題，而是外部的粉塵或汽車的排污等導致油膜附著，去油膜的配備在汽車百貨通常都買得到，建議民眾可以使用。
氣溫升降比翻書快 上路前務必檢查胎壓
林浩昇提及，輪胎會隨著氣溫出現熱脹冷縮的情況，通常比較冷的時候，胎壓會打高一點，比較熱的時候，胎壓會放低一點，以各家原廠的標準來說，胎壓大多落在32 psi 左右，不過近期氣溫越來越高，長時間滾動下，胎壓可能來到36至38 psi ，若不慎飆到40 psi，爆胎風險就相當高。
林浩昇提醒，只要長時間停車，胎壓遇到高溫或低溫都會有所波動，因此務必在「上路前」詳細檢查胎壓狀況，尤其開長途車前更重要，可至出發地附近的加油站測量最準確。